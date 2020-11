von Sebastian Barthmes

Schlecht sind die finanziellen Aussichten der Stadt St. Blasien für das kommende Jahr. Das vergangene Jahr sei aber wie geplant verlaufen, sagte Kämmerer Michael Spitz bei der Präsentation der Schlussrechnungen für den allgemeinen Haushalt der Stadt sowie für deren Eigenbetriebe. Sie wurden in der jüngsten Sitzung einstimmig vom Gemeinderat festgestellt. Mit einem Plus in Höhe von rund 446.900 Euro schloss Spitz den allgemeinen Ergebnishaushalt ab.

Allgemeiner Haushalt: Seit dem Jahr 2000 seien die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt St. Blasien stetig gestiegen, zeigte der Kämmerer auf. In den vergangenen Jahren hatte es ein deutliches Auf und Ab gegeben: Bei rund 1,7 Millionen Euro lagen sie im Jahr 2019, den Rekord verzeichnete die Stadt im Jahr 2017 mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro.

Gestiegen ist auch der jeweilige Anteil der Stadt an der Einkommenssteuer (rund 1,6 Millionen Euro) und der Umsatzsteuer (rund 353.000 Euro). Auch die Schlüsselzuweisungen, ebenfalls eine wichtige Einnahme der Kommune, waren in den vergangenen Jahren gestiegen. 2019 lagen sie mit rund 1,74 Millionen Euro niedriger als im Vorjahr (fast zwei Millionen Euro).

Investiert hat die Stadt 2019 ebenfalls: Beispielsweise wurde die Furt Schwarzbergweg (rund 127.500 Euro) für den Hochwasserschutz angelegt. Auch der Breitbandausbau (rund 519.000 Euro) und der in diesem Jahr begonnene Kindergartenneubau (rund 154.000 Euro) schlugen bereits zu Buche.