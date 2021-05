von Sebastian Barthmes

Geschäftiges Treiben herrscht normalerweise kurz vor Pfingsten im Kolleg St. Blasien. Der Grund ist das größte gesellschaftliche Ereignis der Internatsschule: das Pfingstfest. Auch in diesem Jahr bereitet sich die Kollegsgemeinschaft darauf vor, viele Besucher zu empfangen. Doch sie werden dieses Mal nur virtuell anreisen. Für die wenigen Präsenzveranstaltungen ist die Zahl der möglichen Besucher stark eingeschränkt.

Die Vorbereitungen

Auf der Bühne der Pater-Alfred-Delp-Halle des Kollegs laufen Techniker hin und her, Mikrofone werden getestet, die Farbe des Scheinwerferlichts richtig eingestellt. Dort erarbeitet in den Wochen vor dem großen Ereignis üblicherweise das Regieteam mit den Darstellern und allen anderen Beteiligten das Pfingsttheater. Mit der musikalischen Einstimmung startet das Pfingstfest traditionell am Freitagabend. Kameras und große Retroscheinwerfer stehen auf der Bühne und das Team des Kollegsfernsehens (KFS) bereitet mit professioneller Unterstützung die Aufnahme der musikalischen Einführung vor. Veröffentlicht werden soll sie am Freitag vor Pfingsten.

Der Zeitplan

Der Produktionsplan steht. Die jungen Musiker erscheinen 15 Minuten vor ihrem Einsatz in Konzertbekleidung in der Halle, Corona-Schnelltests liegen bereit. Bevor es mit dem Grußwort von Kollegsdirektor Pater Hans-Martin Rieder losgeht, klärt das KFS-Team mit den Profis von Bächle Event und Media letzte Fragen. Dann fällt die Klappe und die Aufnahme läuft.

Der Aufwand, den die Schüler des Kollegsfernsehens zusammen mit ihren Mentoren betreiben, ist enorm. Drei Kameras sind im Einsatz, für die Aufzeichnungen habe man sich zwei Kameratragesysteme ausgeliehen, sagt Wolfgang Mayer. Jedes Jahr beteiligt sich das Kollegsfernsehens mit einer Sendung am Programm des Pfingstfestes. Mit der umfangreichen Produktion in diesem Jahr macht sich das Team gleichzeitig ein Geschenk zum runden Geburtstag, denn das KFS gibt es seit 40 Jahren.

Das große Fest, wie es das Kolleg seit Jahrzehnten kennt, sei in diesem Jahr nicht möglich, sagt Pater Hans-Martin Rieder in die Kameras. „Aber es wurde ganz viel möglich gemacht für dieses Pfingstfest, das wir wohl hybrid nennen dürfen.“ Im Rahmen der Möglichkeiten sei viel entstanden und die Zuschauer erwarte ein vielfältiges Programm.

Eine siebte Klasse hat zum Beispiel ein Musikvideo produziert, den Titel „Wir bleiben in Bewegung“ hat eine sechste Klasse für ihre Jumpstyle-Tanzchoreografie gewählt. Es wird unter anderem einen Literaturpodcast, lateinische Kurzfilme, Kunstprojekte und ein Interview mit dem Moraltheologen Martin Lintner geben. Im Livestream kann man am Pfingstsamstag einer Debatte der Debating Society folgen.

Als Präsenzveranstaltungen sind nur die Gottesdienste vorgesehen: Am Pfingstsamstag, 22. Mai, wird es einen Firmungsgottesdienst mit Weihbischof Christian Würtz (nur geladene Angehörige der Firmlinge) geben, am Pfingstsonntag wird das Hochamt im Dom (Zahl der Gottesdienstbesucher ist eingeschränkt) gefeiert.

Freiheit und Leichtigkeit

Das Pfingstfest soll die Möglichkeit der Begegnung und des Gesprächs bieten, sagt Pater Rieder. In diesem Jahr komme das Feiern angesichts der Corona-Krise zu kurz. „Wir wissen, wie sehr die Einschränkungen die Schüler zum Teil schwer belasten.“ Die Herausforderung sei es deshalb gewesen, einen Akzent zu setzen, Freiheit in einem beschränkten Alltag zu schaffen und auch eine Leichtigkeit hinzubekommen. Mit viel Kreativität von Schülern, Internatserziehern und Lehrern sei das auch gelungen. Mithilfe moderner Technologie könnten nun doch auch viele Menschen daran teilhaben.

Applaus und Klickzahlen

Mit viel Applaus bedankt sich das große Publikum normalerweise bei den Schauspielern, Musikern und all den anderen Schülern und Kollegsmitarbeitenden. In diesem Jahr werden die Klickzahlen und vielleicht die digital hinterlassenen Kommentare die Begeisterung für die Darbietungen zeigen. Auf alle Fälle mache das diesjährige Hybrid-Pfingstfest „sichtbar, wie viel Wert im gemeinsamen Lernen und Leben liegt – und wie viel derzeit fehlt“, sagt Kollegsdirektor Hans-Martin Rieder abschließend.