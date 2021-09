von Susanne Filz und Karin Steinebrunner

Wegen eines Regenschauers in St. Blasien haben Bernd Ruderisch vom Werbe- und Aktivkreis und die künstlerische Leiterin des Bildhauersymposiums, Christel Steier, die Künstler und ihre Skulpturen zum Abschluss der Bildhauertage am Samstag erst mit einer Stunde Verspätung vorgestellt. Inzwischen hatte sich der Domplatz wieder etwas gefüllt, die Bänke und Tische waren abgewischt worden und ein Trio der Band Unit 5 spielte sich ein.

Die Vorstellung

Zunächst stellte Ruderisch den Gästen auf dem Domplatz Manuel Kienzler vor, der das Symposium in diesem Jahr erstmals seitens der Gemeinde organisatorisch begleitet. Er bedankte sich bei dessen Vorgängerin und langjährigen Betreuerin Sylvia Huber. Die acht Künstler, sichtlich eine eingeschworene Gemeinschaft, strahlten mit der zurückgekehrten Sonne um die Wette, und Mechthild Ehmann sprach aus, was wohl alle dachten, dass sich dieses Symposium gegenüber denen der Vorjahre trotz coronabedingter Regionalisierung und Reduzierung der Teilnehmer nicht verstecken muss.

Bei Bürgermeister Adrian Probst (links) erhielten Kaufinteressenten ihre Nummern. | Bild: Susanne Filz

Regen überraschte auch am Sonntag wiederum die Akteure und die vielen Zuschauer bei der Versteigerung der Skulpturen. Dass die Besucher nicht fluchtartig den Domplatz verließen, lag wohl auch am Auktionator, dem Entertainer Hansy Vogt, der die Veranstaltung mit Witz und etlichen Liedern zusammenhielt.

Die Skulptur „Zwischenzeit – Zwischenmahlzeit“ von Ulrike Wasmer-Ludwig. | Bild: Karin Steinebrunner

Den Rest zur guten Unterhaltung trugen die Bieter selbst bei, es wurde zum Teil sogar richtig spannend. In schnellen 50-Euro-Schritten stieg zum Beispiel der Preis für Simon Stiegelers Uhrenturm. Als gegen 3000 Euro immer noch keiner der Bieter aufgeben wollte, mahnte Hansy Vogt Hunderter-Schritte an, doch dann war es auch schon geschehen – mit dem Gebot einer ausdauernden Bieterin in Höhe von 3100 Euro war der goldene Uhrenturm ihrer.

Die Skulptur „Ein Baum im Baum“ von Josef Briechle. | Bild: Karin Steinebrunner

Alle Skulpturen fanden Käufer, 17.000 Euro wurden erlöst, wie Bürgermeister Adrian Probst zusammenrechnete. Das sei gar nicht so viel weniger als in vergangenen Symposiumsjahren. Das Geld werde nun einen Teil der Unkosten decken, den die Stadt mit der Veranstaltung und dem Obolus für die Künstler habe, erklärte Probst.