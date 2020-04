von sk

Ein 25 Jahre alter Waldarbeiter hat sich beim Rücken von Sturmholz im Wildgehege in St. Blasien schwer verletzt. Wie die Bergwacht Schwarzwald berichtet, sind am Donnerstagmittag die Ortsgruppen Menzenschwand, Höchenschwand und Bernau mit 13 Bergrettern und drei Fahrzeugen ins Wildhege nach St. Blasien gerufen worden. Der 25-Jährige habe sich beim Rücken von Sturmholz unter Spannung ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Beinverletzung zugezogen. Laut Bergwacht musste der Mann mithilfe einer Gebirgstrage rund 60 Meter durch unwegsames Gelände abtransportiert werden. Anschließend sei er vom DRK-Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.