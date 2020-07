von Claudia Renk

Vor seiner jüngsten Sitzung hat sich der Gemeinderat St. Blasien mit Vertretern der Baugenossenschaft Familienheim Hochschwarzwald zum Ortstermin bei den sanierten Häusern in der Bernau-Menzenschwander Straße getroffen. Rund viereinhalb Millionen Euro hat die Genossenschaft hier seit dem Jahr 2006 investiert.

Der Wunsch nach diesem Ortstermin, so sagte Bürgermeister Adrian Probst bei seiner Begrüßung, sei aus dem Gemeinderat gekommen. Dieser freue sich sehr über das Engagement der Baugenossenschaft im Ort. Deren Geschäftsführer Erhard Pfaff, Architekt Oliver Thiele und Bauleiter Ambrosius Haid erläuterten, was in St. Blasien in den vergangenen passiert ist.

Zehn Häuser mit insgesamt 77 Wohnungen gehören hier der Genossenschaft, sagte Oliver Thiele. Alle sind nun von außen saniert worden, haben eine neue thermische Hülle und zum Teil auch neue Balkonanlagen bekommen. Bei 53 Wohnungen wurden auch die Bäder saniert, die letzten 24 fehlen noch, sie werden bei Mieterwechseln in den entsprechenden Wohnungen auf den neuesten Stand gebracht. Außerdem sei stark in die Außenanlagen investiert worden, die fehlenden Parkplätze, die auch die Mieter bemängelt hätten, seien geschaffen worden.

Die Investitionen teilen sich laut Erhard Pfaff auf in 2,8 Millionen Euro für die Gebäudehülle und 1,7 Millionen Euro für die Bäder. Dabei seien die eigenen Leistungen der Baugenossenschaft Familienheim wie etwa der Rückbau alter Bäder nicht eingerechnet.

Die Mieten, so erklärte Pfaff weiter, belaufen sich durchschnittlich auf 5,02 bis 5,39 Euro pro Quadratmeter. In einzelnen Häusern zahlten die Mieter in Wohnungen ohne saniertes Bad noch 4,20 Euro, die teuerste Miete liege bei 6,02 Euro pro Quadratmeter. Um einen bis 1,25 Euro habe die Genossenschaft die Mieten nach der Sanierung erhöht, ergänzte Oliver Thiele. Ein neuer Balkon erhöhe die Miete im Durchschnitt um 20 Euro. „Das sind bezahlbare, moderate Mieten auch nach der Sanierung“, sagte Pfaff.

Gemeinderat Christoph von Ascheraden wollte wissen, ob Mieter aufgrund der erhöhten Mieten nach der Sanierung ausgezogen seien. „Nicht in St. Blasien, und auch in unseren anderen Standorten nicht“, antwortete Pfaff. 30 bis 50 Cent der Mieterhöhungen würden durch Einsparungen kompensiert. Durch die erneuerten Heizungen, inklusive Sonnenkollektoren, sei der Energieverbrauch für die Bewohner gesunken. Und auch mit Feuchtigkeit in den Räumen durch die Isolierung, wie Frank Defrenne befürchtete, haben die Mieter laut Pfaff nicht zu kämpfen. Dieses Problem entstehe nur, wenn alte Holzfenster durch dichte Kunststofffenster ersetzt würden, ohne die Gebäudehülle ebenfalls zu isolieren.

Bürgermeister Probst verwies im Gespräch darauf, dass St. Blasien zu der Gruppe von 80 Gemeinden gehöre, für die die Mietpreisbremse gelte. In St. Blasien herrsche Wohnungsmangel. Die Familienheim habe in diese Lücke investiert. „Wenn Sie weiteres planen, gerne“, fügte er augenzwinkernd hinzu. Zumindest eine weitere Planung wurde gleich bei dem Ortstermin besprochen: Die Genossenschaft möchte das Straßenstück, das von der Bernau-Menzenschwander Straße in Richtung Friedhofsteg führt, sanieren. Platz und Straße sollen asphaltiert werden, auch eine in der Straße liegende Trinkwasserleitung gilt es, zu sanieren. Allerdings gehören rund 90 Quadratmeter der betroffen Fläche der Stadt. Die Familienheim könne sich vorstellen, so Thiele, der Stadt Gelände abzukaufen und sich auch an Arbeiten auf deren Fläche zu beteiligen.