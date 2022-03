von Sebastian Barthmes

Die 40 Jahre alte Schlauchwaschanlage und der Schlauchturm beim bestehenden Feuerwehrgerätehaus in St. Blasien soll in nicht allzu ferner Zukunft ausgedient haben. Für die zukünftige Feuerwache, deren Bau bald beginnen wird, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Kauf eines neuen Schlauchpflegesystems mit Kosten in Höhe von rund 58.560 Euro sowie einer Atemschutzwerkstatt für rund 95.200 Euro beschlossen. Beide Aufträge gingen an ein Fachunternehmen aus Norddeutschland.

Ob die Kosten anteilig auf die Gemeinden in der Region verteilt werden, die in Zukunft die Leistungen der gemeinsamen Feuerwehrwerkstätten auch nutzen werden, fragte Gemeinderat Christoph von Ascheraden. Nein, sagte Bürgermeister Adrian Probst. Die Investition werde die Stadt St. Blasien tragen, die Dienstleistungen sollen dann jeweils in Rechnung gestellt werden. Aus der alten Schlauchwaschanlage könne nichts in die neue Feuerwache übernommen werden, sagte Feuerwehrkommandant Tobias Schneider. Mehrere Geräte der Atemschutzwerkstatt, zum Beispiel der Atemschutzkompressor, sollen jedoch weiterhin eingesetzt werden.