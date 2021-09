von Susanne Filz

Am Freitagvormittag waren alle Skulpturen des Holzbildhauersymposiums 2021 fast fertig, einige ganz. Mitten ins Symposium hinein spazierten Landrat Martin Kistler und die Kulturreferentin des Landkreises Susanna Heim. Sie waren aus Waldshut nach St. Blasien gereist, um die Künstler und die Kunstwerke kennenzulernen. Und auch, um dem künstlerischen Großereignis der Stadt die Ehre zu erweisen, schließlich sei das Symposium von herausragender Bedeutung für den Landkreis, wie Landrat Kistler betonte.

Begleitet unter anderem vom St. Blasier Bürgermeister Adrian Probst und vom Bernauer Rathauschef Alexander Schönemann – schließlich kommen drei der acht Symposiumsteilnehmer aus Bernau – gingen Susanna Heim und Martin Kistler von Pavillon zu Pavillon. Christel Steier, teilnehmende Künstlerin und künstlerische Leiterin in einer Person, hatte anlässlich des Besuchs ihren eigenen Pavillon verlassen und sich der Besuchergruppe angeschlossen.

St. Blasien Vom Stuckateur zum freischaffenden Künstler Das könnte Sie auch interessieren

An den Pavillons wurden die Kunstwerke bewundert und es entspann sich so manch gutes Gespräch. Etwa am Pavillon von Simon Stiegeler aus Grafenhausen, dessen fertige Skulptur – der Uhrenturm aus stilisierten Schilderuhren ohne Zeiger – vollendet und golden in der Sonne glänzte. In der Diskussion, wo dieser attraktive Turm aus funktionslosen Uhren denn wohl am besten stehen könnte, hatte Christel Steier dann eine so philosophische wie praktikable Idee: „Am besten in einem Garten“, sagte sie, „denn da hat man schließlich Zeit“. Dass dieses Symposion perfekt nach St. Blasien passe, würdigten Susanna Heim und Martin Kistler mit überschwänglichen Worten.

St. Blasien Sorge um die Erde und Spaß am Wortspiel sind die Motive der Künstlerinnen Mechthild Ehmann verarbeitet Lockdown und Ulrike Wasmer-Ludwig beim Holzbildhauersymposium in St. Blasien Das könnte Sie auch interessieren

Im Raum St. Blasien sei die Tradition der holzverarbeitenden Gewerbe zu Hause, künstlerische und kunsthandwerkliche, aber auch industrielle. Kistler wies auf die Fülle der erfolgreichen holzverarbeitenden Familienbetriebe hin, von denen sich etliche zu großen Marktführern entwickelt haben. Das gelte auch für zeitgenössische Künstler und Kunsthandwerker der Region, denen es ebenfalls gelungen sei, die traditionelle Schnitzkunst ihrer Vorväter in die Neuzeit zu übersetzen. „Hier in der Region ist eine ungeheure Kompetenz mit dem Werkstoff Holz“, betonten die Gäste aus der Großen Kreisstadt.

Überregionale Wahrnehmung

Heim und Kistler würdigten auch die internationale Atmosphäre der Domstadt. Die langjährige Geschichte der Stadt St. Blasien als Kurort mit ihrem Klima der Weltoffenheit komme dem Symposium sehr zugute. Das Bildhauersymposium mit seinen internationalen Gästen verschaffe der Domstadt – und somit auch dem Landkreis – überregionale Wahrnehmung.

St. Blasien Sanagarten: Chance für Erhalt der Anlage sinkt Das könnte Sie auch interessieren

Nicht widerstehen konnte Landrat Kistler, das fast fertige Kunstwerk von Veronika Hagnroth – die liegende Acht als Sitzgelegenheit – nicht nur anzuschauen, sondern als Sitzgelegenheit auch auszuprobieren. Veronika Hagnroths ließ das gerne geschehen.

Es sei eine gute Idee gewesen und die einzige Möglichkeit, das Symposium zu veranstalten, dass man es auf regionale Künstler begrenzt hatte. „Auf die Weise haben wir schon mal vermieden, Übernachtungsmöglichkeiten für die beteiligten Künstler organisieren zu müssen, die durch eventuelle Coronaverordnungen vielleicht doch nicht erlaubt gewesen wären. So, wie es jetzt war, konnten alle Teilnehmer abends nach Hause fahren.“