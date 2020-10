von Sebastian Barthmes

Stimmungsvoll und beliebt ist der Weihnachtsmarkt, der üblicherweise an zwei Wochenenden auf dem Domplatz in St. Blasien stattfindet. In diesem Jahr werde er zumindest in der bekannten Art angesichts der Corona-Krise nicht stattfinden, sagte Bürgermeister Adrian Probst auf Nachfrage.

Der Werbe- und Aktivkreis St. Blasien hat den Markt nun aber ganz abgesagt, wie er am Freitagnachmittag mitteilte: „Wir haben lange versucht, den traditionellen Weihnachtsmarkt am Dom auch in diesem Jahr durchzuführen. Allerdings sehen wir unter den derzeitigen Bedingungen keine Möglichkeit für eine Veranstaltung, die sowohl Besuchern als auch Ausstellern gerecht wird“, sagte WAK-Vorstandsmitglied Sebastian Schneider. Nachdem Optionen geprüft worden seien, zum Beispiel eine dezentrale Lösung oder weniger Stände, habe man sich nun zur Absage entschieden.