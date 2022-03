von Sebastian Barthmes

Den offiziellen Start der Umbauarbeiten der Touristinformation (TI) im Haus des Gastes haben Bürgermeister Adrian Probst sowie Mitarbeiter und Vertreter der Stadt, der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, von Landkreis und ForstBW, dem Biosphärengebiet sowie den Planungsbüros am Mittwochnachmittag in kleiner Runde gefeiert. Rund 400.000 Euro kostet das Projekt, das sich auf fast das ganze Erdgeschoss und einen Teil des Kellergeschosses im Haus des Gastes erstreckt.

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit vor mittlerweile etwas mehr als vier Jahren sei der zukünftige Standort intensiv besprochen worden. Schließlich fiel die Entscheidung, die Touristinformation im Haus des Gastes zu belassen und zu modernisieren. Rund eineinhalb Jahre wurde nun geplant und bis Pfingsten, so Probst, sollten die Arbeiten möglichst abgeschlossen sein.

Die alten Wände der Touristinformation sind bereits entfernt worden. | Bild: Sebastian Barthmes

Im Erdgeschoss werden nicht nur Urlauber eine moderne Informationsstelle und Ausstellungsfläche vorfinden. Dort können sie auch die Leistungen der neu eingerichteten Mobilitätsagentur des Landkreises (sie wird von den Mitarbeiterinnen der TI betreut) und eine dezentrale Infostelle des Biosphärengebietes Schwarzwald nutzen. Die Mitarbeiter von ForstBW (erstes Obergeschoss) und Kreismuseum (zweites Obergeschoss) „werden in den nächsten Wochen einiges ertragen müssen“, sagte Probst und dankte gleichzeitig im Voraus für das Verständnis.

Die Touristinformation und die Mobilitätsagentur bleiben während der Bauarbeiten geöffnet. Mitarbeiter der Stadt haben das TI-Büro in den vergangenen zwei Wochen in den Eberle-Saal verlegt, der direkt von der Fürstabt-Gerbert-Straße aus (die Tür befindet sich an der Gebäudeecke bei der Feuertreppe), betreten werden kann. Mitarbeiter des städtischen Bauhofes haben bereits die Trennwände der alten Touristinformation und etliche Einbauten im Erdgeschoss entfernt.

Der Umbau sei „eines der größeren Projekte der Stadt“, das nun gemeinsam auf den Weg gebracht werde, sagte Bürgermeister Probst.