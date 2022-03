von Thomas Mutter

Jedes Frühjahr wird in Erinnerung gerufen, dass die außergewöhnliche Kuppelkirche St. Blasiens mächtiges Zeugnis des Glaubens und der geistigen Väter ist, zusätzlich aber dem heiligen Blasius gewidmet und seinem Schutz unterstellt ist. Eine Reihe von sichtbaren Darstellungen verweist auf den Namensgeber des Doms, eine mehr oder weniger verborgene, dafür klangstarke Verehrung für den Kirchenpatron, der auch der Stadt an der Alb seinen Namen gab, kommt außerdem noch hinzu: die Blasius-Glocke.

Zu den vielen sichtbaren Hinweisen auf eine verehrungswürdige Gestalt der Kirchengeschichte und des sich daraus entwickelten Kirchenlebens gehört auch die für die Kirchgänger unsichtbare, aber kraftvoll in der Glockengemeinschaft mitschwingende und mitklingende Glocke mit dem in St. Blasien besonders verehrten Namen Blasius. Die ins Auge springenden Verehrungszeichen sind alle im Laufe der vergangenen Jahre in dieser Zeitung erläuternd dargestellt worden. Deshalb heute nur noch die erinnernde Aufzählung der dem heiligen Blasius, einem der 14 Nothelfer, gewidmeten Hinweise: Blasiusstatue im Brunnen auf dem Domplatz (Kopie auf dem Westportal des Kollegs), Blasiusgruppe mit Reliquienschrein im linken Säulenumgang, Blasius-Medaillon im Chorgitter, Blasiusfahne, das alte, in der Meditationskapelle aufbewahrte Altarblatt aus der Rotunde vor der Restaurierung 1983 und unübersehbar und unverzichtbar tagein tagaus: der Blasiusdom.

Eine erste hörbare Verehrung des von Anfang an auserkorenen Kloster- und späteren Kirchenpatrons ist das 1950 vom späteren Ehrenbürger Bernhard Steinert in Text und Melodie geschaffene Blasiuslied, also eine Art Festtagshymne, deren Wert mit dem Alter gestiegen ist. Und vom Westturm des St. Blasier Doms erklingt zu bestimmten liturgischen Anlässen einzeln, dann aber vor allem im Chor der Glockenstimmen eine Blasius-Glocke. Seit dem Spätjahr 1961, also mit der zweiten Serie des Nachkriegsgeläutes, hat sie mit dem Namen des Patrons einen Platz im westlichen Glockenturm gefunden. Zudem steht sie auch zur Verfügung für den Uhrenschlag.

Die Glocke

Mit 33 Zentnern ist sie nach der Petrus- und Marienglocke (die im Ostturm ihr „Zuhause“ gefunden haben) die drittgrößte in der heute zehnstimmigen Glockengemeinschaft. Den lateinischen und auch deutschen Glockenspruch hat seinerzeit Jesuitenpater Otto Faller (Vor- und Nachkriegsrektor des St. Blasier Kollegs, später Jesuiten-Provinzial in München) verfasst.

Das Namensschild auf der dem Kirchen- und Stadtpatron gewidmeten Glocke. | Bild: Thomas Mutter

Für die Freunde und Kenner der lateinischen Sprache sei der Text wiedergegeben mit der freundlichen Anregung, vor dem Weiterlesen eine eigene Übersetzung zu versuchen: „Patrone, Blasi, valide/Urbemque et vallem protege./Defende nos ab hostibus,/Pacemque dones protinus.“ Die deutsche Übersetzung hat Pater Faller selber so verfasst: „Blasius, Schirmherr, starker Schild/Stadt und Tal beschütze mild!/Lass nie der Feinde Zwietracht ein/dass steter Friede uns verein.“

Seit sechs Jahrzehnten nun fügt sich die Glocke Blasius mit ihrem Ton des sogenannten gestrichenen des in den Chor der Glocken ein, die als Geläut eines christlichen Gotteshauses zuerst das Lob Gottes und den Ruf zur kirchlichen Feier verkünden. Aber es ist nicht unzulässig – gerade am Festtag des Namensgebers der St. Blasier Kuppelkirche und der dritthöchsten Glocke –, der Blasiusglocke zu gedenken, die seit 60 Jahren ihren Dienst versieht und immer auch das Lob des Schutzpatrons verkündet.