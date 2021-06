von Susanne Filz

Für seine 32 Jahre hat Manuel Kienzler, der neue Mitarbeiter im Rathaus, zuständig fürs Stadtmarketing und die Förderung der heimischen Wirtschaft, schon einiges an Berufsleben hinter sich. Unter anderem hat er als Einzelhandelskaufmann, Veranstalter von Musikevents, im Außendienst von Firmen und als Betriebswirt IHK gearbeitet. Der gebürtige Donaueschinger rechnet damit, in der Domstadt mehr als nur ein paar Jahre zu verbringen. „Stadtmarketing ist nichts Kurzfristiges, die Ergebnisse spiegeln sich erst in fünf, sieben oder gar zehn Jahren wieder“, sagt er.

Ansprechpartner in vielen Belangen

Im Rahmen seiner Aufgabe im Rathaus sieht er sich unter anderem als Ansprechpartner für Gastronomen, Einzelhändler, Industrieunternehmen, Vertreter von Verbänden wie dem Werbe- und Aktivkreis oder von Vereinen. Diese Menschen mit ihren Anliegen möchte er mit der Stadtverwaltung vernetzen. „Da hat einer vielleicht eine gute unternehmerische Idee, und auf der anderen Seite ist da jemand, der weiß, bei welchen öffentlichen Stellen man sich um eine Förderung dieses Projekts bewerben kann – was liegt näher, als diese beiden zusammenzubringen?“ Überhaupt verstehe sich die Stadtverwaltung als Ansprechpartner für Aktivitäten, für die sie ein unterstützender Partner sein könne, sagt er.

Hilfe bei Einrichtung der Luca-App

So hat er selbst zum Beispiel St. Blasier Gastronomen bei der Einrichtung der Luca-App (App zur Datenbereitstellung für eine Kontaktpersonennachverfolgung während der Covid-Pandemie) geholfen. Das Angebot sei sehr gut angenommen worden, berichtet Kienzler. Dabei habe er auch darauf geachtet, dass alle Betriebe für das Blatt mit dem QR-Code an ihren Eingangstüren das gleiche Layout verwenden. Von einem einheitlichen Erscheinungsbild der Stadt, etwa was Beschilderung oder Beflaggung betrifft, hält er im Sinne einer vorteilhaften Außendarstellung viel.

Charaktere zusammenbringen

Dass er ein Händchen dafür habe, Charaktere zusammenzubringen, die einander weiterbringen können, habe er schon ziemlich am Anfang seines Berufslebens gemerkt, erzählt er. Damit Bürgerinnen und Bürger miteinander ins Gespräch kommen, möchte er Plattformen schaffen, auf denen sie zusammenkommen und miteinander reden. Gute Erfahrungen habe er andernorts zum Beispiel mit einem regelmäßig stattfindenden Unternehmerfrühstück gemacht.

„Wir sind keine Marketing-Agentur“

Eines will Manuel Kienzler nicht: „Die Stadtverwaltung ist keine Marketing-Agentur, die der Stadt ein neues Profil aufdrücken will“, sagt er. Stattdessen will er, wie er sagt, vorhandene Strukturen und Entwicklungen in der Stadt unterstützen. Diese Strukturen und Prozesse müsse er allerdings überhaupt erst mal kennenlernen. Zu diesem Zweck spreche er derzeit viel mit Bürgerinnen und Bürgern, beobachte und höre zu. „Jeder, der ein Anregungen oder ein Anliegen hat, darf sich gerne bei mit melden“, sagt er.

Bürgermeister Adrian Probst ist froh, jetzt einen Mitarbeiter eigens fürs Stadtmarketing im Rathausteam zu haben. Ergänzend zum Tourismusmarketing der Hochschwarzwald Tourismus GmbH sei Manuel Kienzler ein kompetenter Ansprechpartner für alle, die in St. Blasien gestalten wollen, teilt Adrian Probst der Zeitung mit. Lotse sein könnte Kienzler unter anderem im Dschungel komplizierter Genehmigungsverfahren oder behördlicher Anhörungen – ein Dschungel, der oft den Weg zum Erfolg erschwere.

„Als Stadtverwaltung möchten wir Möglichmacher sein und dabei helfen, sich in diesem Dschungel zurechtzufinden“, erklärt der Rathauschef. Zudem wolle die Stadtverwaltung dafür Sorge tragen, dass sich Aktivitäten ergänzen und Zahnräder ineinandergreifen – und da sei Manuel Kienzler eine wichtige Schnittstelle.