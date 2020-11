von Dorothée Kuhlmann

Wer Weidetiere hält, muss und will diese schützen. Unliebsame Eindringlinge müssen ferngehalten und die eigenen Tiere am Ausbüchsen gehindert werden. Mitglieder des Nabi-Bezirksverbands Südbaden haben sich sich zu einem Arbeitstreffen zum Thema Herdenschutz auf dem Windberghof in St. Blasien eingefunden. Dort hält die Familie Albrecht neben Ziegen auch Rinder und Pferde.

Rückkehr der Wölfe Die Rückkehr von Wölfen in die Region ist für den Nabu eine Erfolgsgeschichte. „Wir müssen wieder lernen mit einem großen Beutegreifer zu leben“, sagt Nabu-Landeschef Johannes Enssle. Dabei sei der Nabu am Dialog mit Weidetierhaltern interessiert, um Schwierigkeiten zu erkennen und gangbare praktische Lösungen zu finden.

Die findigen Ziegen nutzten in der Vergangenheit jede Möglichkeit, um ihre Weidegründe zu verlassen. „Immer wieder mussten wir unsere Tiere in der Umgebung trotz guter Zäune suchen und zurückholen“, berichtete Holger Albrecht. 2014 zogen vier junge Herdenschutzhunde der Rasse Maremmen-Abruzzen Schäferhund bei den Ziegen auf dem Windberghof ein. Seitdem ist das Problem behoben und gleichzeitig sind die Tiere auch vor Eindringlingen geschützt.

Die Auswahl der richtigen Rassen sowie eine gute Ausbildung seien Voraussetzung für den Erfolg des aktiven Herdenschutzes, hörten die Anwesenden. „Die Zauntreue ist bei uns in Deutschland natürlich ganz wichtig“, erläuterte Frank Lamprecht, Herdenschutzberater bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden Württemberg. Als Tiere mit ausgeprägtem Territorialverhalten schützen sie ihr Revier. „Die Hunde müssen die Zäune als ihre Reviergrenze akzeptieren und dürfen diese auch nicht verlassen“, erklärte Lamprecht. Entsprechend ausgebildete Hunde werden zertifiziert und ihre Haltung kann dann mit bis zu 1920 Euro bezuschusst werden.

Der Einsatz von Herdenschutzhunden müsse zur Situation passen und der Weidetierhalter müsse einen Bezug zu den Schutzhunden haben können. „Das muss alles schon passen, sonst kann das Konzept nicht aufgehen“, betonte Lamprecht, der selbst auch Herdenschutzhunde im Einsatz hat.

Entschädigungen

Seit ein Wolfsrüde in die Region eingewandert ist, gehören auch viele Gemeinden des Landkreises Waldshut zum Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald. Somit bezuschusst das Land Maßnahmen zum passiven und aktiven Herdenschutz. Material und der zusätzliche Arbeitsaufwand werden bis zu 100 Prozent entschädigt. Allerdings ist die Zahlung der Zuschüsse ebenso wie die Zahlung von Entschädigungen bei nachgewiesenen Wolfsrissen ab nächstem Jahr an die Einhaltung von Mindeststandards geknüpft.

Elektrozäune effektivster Schutz

„Beim Herdenschutz geht es um die Prävention vor Angriffen durch die großen Beutegreifer“, so Frank Lamprecht. Stromführende Zäune mit mindestens 4000 Volt durchgängiger Spannung seien der effektivste Schutz vor Wölfen. „Haben die Tiere erst einmal schlechte Erfahrung mit dem Strom gemacht, meiden sie die Zäune und ignorieren meist die dahinter weidenden Tiere“, berichtet er von schon gemachten Erfahrungen. Dafür müsse der Zaun immer Strom führen. Da Wölfe eher unter Zäunen hindurch gehen, muss die unterste stromführende Litze maximal 20 Zentimeter über dem Boden entlang führen. Als Zaunhöhe werden 90 Zentimeter gefordert, empfohlen werden aber 105 Zentimeter. „Es nutzt natürlich der beste Zaun nichts, wenn daneben Holz gestapelt wird und den Wölfen praktisch eine Einstiegshilfe gebaut wurde“, sagt Lamprecht.

Die Maßnahmen zum Herdenschutz bedeuten auch einen erhöhten Arbeitsaufwand. Dies gilt besonders für viele Naturschutzflächen, die sich oft in besonders schwierigem Gelände befinden. Hier muss der erhebliche Mehraufwand besser entschädigt werden, betonte Felix Bergmann, Geschäftsführer des Nabu-Südbaden. Künftig sollte in diesen Fällen der Aufwand nicht mehr pro Hektar, sondern pro laufendem Zaunmeter gezahlt werden.

Jagd auf Wölfe

Eine Aufnahme des Wolfes in das Jagdrecht lehnt der Nabu hingegen ab. Sollte ein Wolf auffällig werden und wiederholt Herdenschutzmaßnahmen überwinden, so solle eine Entnahme dieses Tieres möglich sein. Eine entsprechende Anordnung würde dann vom Umweltministerium ergehen. „Es ist auch eine kulturelle Aufgabe, wieder mit den Wölfen zu leben“, sagte Enssle.