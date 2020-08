von Christiane Sahli

Beim Musikverein Menzenschwand sind zwei neue Projekte geplant. „Musikextrakt“ soll Menschen ansprechen, die früher einmal ein Blasinstrument gespielt und nun wieder Lust zum Musizieren haben, denen aber die regelmäßigen Proben und Auftritte in einem Musikverein zu viel sind. Mit dem Projekt „Jugend im Dorf“ will der Verein Jugendliche im Ort über die Blasmusik hinaus musikalisch zusammenbringen.

Auch wenn die Corona-Krise den Musikverein Menzenschwand vorübergehend ausgebremst hat, ließ man sich davon nicht entmutigen. Es wurde im Familienverband musiziert und eine Blasmusik-Challenge ins Leben gerufen, für die die Musiker einzeln oder im Familienverband Filme mit musikalischen Beiträgen produzierten.

Musizieren ohne viele Proben und Auftritte

„Musikextrakt“ soll Menschen ansprechen, die früher einmal ein Blasinstrument gespielt haben, beispielsweise Zugezogene oder Mütter, die aus familiären Gründen ihr Instrument an den Nagel gehängt und jetzt nicht mehr die Zeit haben, regelmäßig an Proben und Auftritten im Musikverein teilzunehmen. Ziel des Projektes sei es, Menschen auch außerhalb der üblichen musikalischen Tätigkeiten des Vereins die Möglichkeit zu geben, zwanglos zu musizieren, sagte der Vorsitzende des Musikvereins Menzenschwand, Elmar Wild. Geplant sind regelmäßige, aber nicht wöchentliche Proben und ein bis zwei Auftritte im Jahr, etwa beim Sommerfest des Vereins oder beim Menzenschwander Herbstmarkt. Was die Probenhäufigkeit betrifft, sei der Musikverein flexibel und wolle sich nach den Interessenten richten, sagte Wild. Bei Proben und Auftritten wollen Aktive des Vereins die Musiker von „Musikextrakt “ unterstützen. Weiteres ist momentan in der Planung.

Augenmerk auf Jugendarbeit

Über die Grenzen der Blasmusik hinaus wollen die Verantwortlichen um Ausbildungsleiterin Steffi Kaiser die Jugend in Menzenschwand in den Blick nehmen. Geplant ist eine Umstrukturierung des im Frühjahr stattfindenden Zöglingsvorspiels. In diesem Rahmen könnte ein Projektorchester auftreten, bei dem auch Kinder und Jugendliche mit anderen als Blasinstrumenten, etwa Geige oder Klavier, mit von der Partie sein können, erläuterte die Ausbildungsleiterin. Auch junge Sänger sollen dabei willkommen sein. Soloauftritte seien allerdings dabei nicht geplant. Angedacht sind zwei oder drei Probentage als Vorbereitung auf den Auftritt, Genaueres ist derzeit noch in Planung.

Kontakt für das Projekt Musikextrakt Wer daran Interesse hat, kann sich bereits jetzt mit Elmar Wild unter der Telefonnummer 07672/922 28 90 in Verbindung setzen.

Erwogen wird im Vorstand des Musikvereins ferner, den anderen örtlichen Vereinen im Rahmen des Zöglingsvorspiels die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Jugendarbeit vorzustellen. Das sei eine gute Möglichkeit auch für neu Zugezogene, sich über die Jugendarbeit in Menzenschwand zu informieren, sagte Steffi Kaiser.

Die Planungen für das Projekt „Jugend im Dorf“ sollen nun nach den Sommerferien vorangetrieben werden, wie es aber weitergehen wird, hängt nicht zuletzt von der Entwicklung in Sachen Corona ab.