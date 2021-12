von Stefan Pichler

Am Nikolaustag besuchten 80 Kinder der Kindertagesstätte die Bewohner der Seniorenresidenz, um mit ihnen gemeinsam zu feiern. Der Tag wurde von der Betreuerin Sarah Tscherner und Carmen Schäuble von der Kindertagestätte gemeinsam vorbereitet.

Besuch im Freien

„Wir hatten uns gewünscht, den Nikolaustag mit den Kindern zu feiern, um unseren Senioren ein paar schöne Stunden zu bereiten“, erzählte Sarah Tscherner. Wegen Corona musste der Nikolaus im Freien begrüßt werden, denn die Kinder durften wegen den Ansteckungsrisiken für die älteren Bewohner nicht ins Haus. Roman Baumgart aus Höchenschwand hatte sich bereit erklärte, in das Nikolauskostüm zu schlüpfen. Im Garten wurde eine Feuerschale aufgestellt und angezündet. Für die Bewohner gab es Sitzgelegenheiten am Eingang, auf dem Balkon und im Foyer. „Wir haben die Fenster geöffnet, so dass sie das Geschehen auch im Inneren gut verfolgen konnten“, erzählte die Betreuerin.

Am Morgen machten sich die Kinder mit den Erzieherinnen auf den Weg. „Um die Spannung hoch zu halten, sollten die Kinder zunächst im Dorf den Nikolaus suchen“, erzählte Carmen Schäuble. Sie fanden ihn schließlich auf dem Gartengrundstück vor der Seniorenresidenz.

Mit dem Lied „Im Winterwald, da geht es komisch zu“ begrüßten die Kinder den Nikolaus. Er berichtete über seinen langen Weg aus dem tief verschneiten Winterwald, lobte das Malen und Basteln in der Kita und das soziale Verhalten der Kinder. Auch den Hinweis auf die notwendige Vorsicht bei Corona vergaß der Nikolaus nicht. Die Kinder bedankten sich mit dem Lied „Der Lebkuchenmann“. Natürlich durfte auch das bekannte Nikolauslied „Lasst uns froh und munter sein“ nicht fehlen. Am Schluss gab es gefüllte Socken und einen Obstkorb für die Kinder.

„Die ganze Aktion kam bei den Senioren sehr gut an. Schon als sie den Nikolaus entdeckten, kamen bei vielen Kindheitserinnerungen hoch“, freute sich Sarah Tscherner. Auch die Kinder hatten ihren Spaß, denn bei der abschließenden Feier, wurde im Garten ausgiebig herumgetollt.