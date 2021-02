von Christiane Sahli

Die Corona-Pandemie hat das kulturelle Leben lahmgelegt. Auch das Winterhalter-Museum „Le Petit Salon“ in Menzenschwand ist seit Wochen geschlossen. Den Verantwortlichen des Vereins Winterhalter in Menzenschwand bietet das aber auch die Gelegenheit, das Museum zu erweitern: Ein weiterer Ausstellungsraum sowie ein größerer Filmraum werden derzeit überwiegend in Eigenarbeit der Aktiven eingerichtet.

Nachdem die Bergwacht Menzenschwand im Herbst in die neu erbaute Rettungswache umziehen konnte, übernahm der Verein Winterhalter in Menzenschwand Ende des vergangenen Jahres die beiden bislang von der Bergwacht genutzten Räume sowie die Küche im Obergeschoss des Menzenschwander Rathauses, um das Museum zu erweitern. Die Schließung das Museums kam dabei nicht ganz ungelegen.

Mehr Platz bei Filmvorführungen

Einer der beiden Bergwachträume wird nun als Lager genutzt, das bisherige Lager des Vereins wird Ausstellungsraum. In dem zweiten Bergwachtraum findet der Filmraum Platz, da sich der bisherige Filmraum mit Platz für 16 Personen als zu klein erwiesen hatte. Etwa doppelt so groß ist der neue Filmraum, er bietet auch für größere Gruppen mit 30 Personen Platz. Und noch einen Vorteil hat die Neuerung: Auch unter coronabedingen Einschränkungen können zumindest zehn Besucher den Film mit entsprechendem Abstand ansehen. In dem bisherigen Raum war das nicht möglich, weshalb man von der Vorführung des Films abgesehen hatte.

Das vormalige Lager des Vereins wird künftig als Ausstellungsraum, als „Englischer Salon“, wie es die Vorsitzende des Vereins, Elisabeth Kaiser, formulierte, genutzt, in dem die Werke der Winterhalter-Brüder aus dem englischen Königshaus gezeigt werden. Viel Arbeit war und ist erforderlich, um die neuen Räume herzurichten. Es galt, eine Wand herauszureißen, die Wände mit Rigipsplatten zu verkleiden, zu verputzen, zu streichen und zu tapezieren. Als die Rigipsplatten angebracht und verputzt waren, musste eine Platte wegen der Elektroinstallation teilweise wieder weggerissen und später neu verputzt werden.

Zudem galt es, den Holzdielenboden abzuschleifen und einzuölen. Im Laufe der Arbeiten zeigten sich immer wieder zahlreiche weitere kleine „Baustellen“, die zunächst gar nicht ins Auge gefallen waren. Als nicht ganz unproblematisch erwies sich die Beschaffung der Tapete, denn auf ein einheitliches Bild in allen Räumen wurde Wert gelegt. Die Seidentapete in den anderen Räumen des Museums war allerdings schon rund 46 Jahre alt und die Firma, die die Tapete damals hergestellt hatte, gibt es schon lange nicht mehr. Von deren Nachfolgefirma wurde man an eine Firma in Italien verwiesen, die glücklicherweise noch über die entsprechenden Druckköpfe verfügt und die Tapete eigens für das Museum herstellte.

Noch zwei bis drei Wochen Arbeit

Nach der Installation der Museumsbeleuchtung gilt es nun unter anderem, die Bilderleisten anzubringen und die Bilder aufzuhängen. Die Vorhänge, auch insoweit wird auf ein einheitliches Bild Wert gelegt, wird eine der Aktiven des Vereins Winterhalter in Menzenschwand selbst anfertigen. In zwei bis drei Wochen, so hofft man, wird alles fix und fertig sein. Bewerkstelligt wurde die Verwirklichung des Projekts dank der ehrenamtlichen Arbeit der Aktiven, die einen Großteil der Arbeiten bewältigen.

Die Einsätze

Coronakonform waren aber jeweils immer nur zwei Aktive unter der Federführung von Elisabeth Kaiser oder ihrem Stellvertreter Bernd Coenen-Lehmann vor Ort. Lediglich das Verkleiden der Wände mit den Rigipsplatten sowie das Verputzen und Tapezieren wurden in die Hand eines externen Fachmannes gegeben. „Wir freuen uns, wenn wir wieder öffnen und die neuen Räumlichkeiten präsentieren können“, sagte Elisabeth Kaiser und hofft, dass dies in absehbarer Zeit so weit sein wird.