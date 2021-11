von Thomas Mutter

Der anstehende Umbau der Tourist-Information und des Eingangsbereichs im Haus des Gastes erinnert an die erste Umgestaltung des massiven Gebäudeblocks vor 40 Jahren. Aus dem Gäste-, Kranken- und Pilgerhaus des alten Klosters wurde das Haus des Gastes geschaffen. Nach dem erzwungenen Wegzug der Mönche 1807 wurde das Gebäude mit einer großen Nutzungsbandbreite gefüllt.

Die Überlieferung ließ den Gebäudeklotz in den Volksmund als Marstall eingehen, was er seit etwa 1550 war. Dokumente lassen den Bau um das Jahr 1036 einordnen zur Nutzung als Gast-/Gästehaus des frühen Klosters. Es bedarf keiner weiteren Erklärung, dass das Aussehen des Gebäudes sich über die Jahrhunderte hinweg mehrfach völlig verändert hat, sodass ein Zeuge der Bauzeit es also heute nicht mehr erkennen würde. Geblieben sind allerdings die alten Grundmauern im Erdreich, denen die Würde des verflossenen Jahrtausends anhaftet.

Die schräge, aus der „Ordnung“ um den Kurgarten herum herausfallende Stellung erklärt sich aus der senkrechten Zuordnung der Gebäudelängsachse zu Kloster und Kirche im elften Jahrhundert. Als Marstall, also als Pferdestall diente während langer Jahrhunderte ein anderes Gebäude (in etwa links neben dem bisherigen Café Kurgarten), erst in der Mitte des 16. Jahrhunderts zogen ins Gästehaus des Klosters am heutigen Kurgarten auch Gast- und Zugpferde ein. Aus dieser Zuordnung hat sich die nicht tot zu kriegende Bezeichnung „Marstall“ für das heutige Haus des Gastes abgeleitet.

Nach der Vertreibung der Mönche Anfang des 19. Jahrhunderts hat der massige Bau fast alles gesehen, was eine Gemeinde zum Weiterleben braucht: Volksschule, Geldinstitut, staatliche Verwaltungsbüros und Wohnungen. Auf der Strecke blieb immer wieder die gestalterische, bauliche und farbliche Auffrischung. Der Geschichte diente das Haus mit dem Hinweis auf die unsichtbaren Grundmauern als Jahrtausendzeuge, dem Stadtbild war es nicht gerade eine Zier.

Zu Beginn der 1980er Jahre geriet der komplexe Bau unter den Erneuerungssegen der Stadt- und Kurortsanierung, die das Haus des Gastes (inzwischen mit der Teilbelegung durch die Forstbehörde) entstehen ließ. Von Mitte Oktober 1981 bis Ende November 1983 wurde das Haus komplett ausgehöhlt und mit einer schwungvollen inneren Holztreppe zu den bekannten Räumen und Nutzungsmöglichkeiten umgestaltet.

Zuvor wurde die vor den Marstall Ende der 1950er Jahren vorgelagerte Musikhalle (gar als Sichtblende?) abgerissen, sodass das zum Haus des Gastes herausgeputzte plumpe historische Gebäude sich in gelungener Renovierung, ja sogar Schönheit zum Kurgarten hin voll präsentieren konnte.

Als bescheidene Unterkunft für Fremde, somit Gäste, hat es vor knapp 1000 Jahren begonnen, als moderne touristische Anlaufstelle, nicht mehr zur Beherbergung, sondern zur Vermittlung von Quartieren wird es im 21. Jahrhundert fortleben.