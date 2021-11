von Thomas Mutter

Des einen Leid, des anderen Freud – auf diesen volkstümlichen Nenner ließe sich die Katastrophe bringen, die vor 90 Jahren St. Blasien erschüttert hat. Was als Untergang eines Privatunternehmens hätte gedeutet werden können, hatte verheerende Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Zwei Jahre nach dem Konkurs der Spinnerei erwarben die Jesuiten die einstige Klosteranlage.

Es ist noch im Bewusstsein vieler, dass weit mehr als ein Jahrhundert nach der Vertreibung der Mönche im Jahr 1807 das Klosterareal durch Gewerbe und Fabrik entfremdet war, herausragend durch die Baumwollspinnerei der Unternehmerfamilie Krafft. Die Spinnerei, versinnbildlicht durch den Namen des ersten Unternehmers Ernst Friedrich Krafft (ihm gilt das Denkmal gegenüber dem Kurgarten-Pavillon), gab rund 300 Angestellten Arbeit als nicht wegzudenkender Arbeitgeber. Der Fabrikbesitzer genoss Ansehen bei etlichen Vorhaben des gemeindlichen Ausbaus, etwa der Gründung der evangelischen Kirchengemeinde oder des katholischen Kindergartens.

Das Unheil brach in New York herein und erreichte St. Blasien: Die Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt gerieten ins Trudeln und führten mit weiteren Ursachen zum Zusammenbruch der New Yorker Börse. Die Baumwollbörse in Bremen, Hauptlieferant für die Spinnerei, nahm ebenfalls Schaden. Weitere finanzwirtschaftliche Ereignisse führten zum Konkurs der Baumwollspinnerei Anfang Oktober vor 90 Jahren.

Die Überlieferungen über Generationen und die schriftlichen Berichte (etwa in Bernhard Steinerts „Sankt Blasier Land“) berichten von harter Not der arbeitslos gewordenen Fabrikarbeiter. Aus einer privaten Unternehmenskatastrophe erwuchs schnell ein öffentliches Unglück. Für die in den Grundfesten erschütterten Familien wurden Brennholz, Lebensmittel und öffentliche Speisungen über kommunale Notgemeinschaften und karitative Einrichtungen besorgt.

Der Wegzug vieler Erwerbsloser und die jahrelange Abwicklung dieses massiven Konkurses – etwa neue Arbeit für die am Ort Gebliebenen und der Verkauf der Häuser und Grundstücke aus dem Krafft‘schen Besitz – brachten das gemeindliche Wirtschafts- und Sozialgefüge gehörig durcheinander.

Die von den Benediktinern auf politischen Druck verlassenen Klostergebäude waren dem baulichen Stillstand preisgegeben: Hatte schon die Spinnerei zwangsläufig mit völlig anderen Ansprüchen und Investitionen das Aussehen ernüchtert, waren die als Mieter in den Klosterflügeln verbliebenen Arbeitslosen von anderen Sorgen geplagt als der Renovierung ihrer Unterkünfte.

Erst die im Frühjahr 1933 einziehende Jesuitengemeinschaft stellte sich der Herkulesaufgabe mit Erneuerungen und Umbauten auf dem Areal. Fertig werden die gerade mit dem Fürstabt-Gerbert-Preis ausgezeichneten Eigentümer der Schule und des Internats mit der Last des Bauens und Erneuerns wohl auch zukünftig nie – gleichsam als Sinnbild des eigenen und des jesuitisch-christlichen Lebens.