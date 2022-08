von Michael Gottstein

Heitere und schwierige Werke, die auch tiefgründig-existenzielle Fragen berührten, sowie Schönheit und Ernsthaftigkeit der Interpretation: Dies prägte das vielfältige Konzert des Reutlinger Knabenchors Capella Vocalis unter Leitung von Christian Bonath im Dom St. Blasien. Die Luzerner Organistin Suzanne Z‘Graggen steuerte drei Instrumentalwerke bei.

Diszipliniert stellte sich das Ensemble im Eingang auf, um über den Mittelgang und die Seiten in den Chorraum einzuziehen. Disziplin und Präzision bewies der Chor auch bei seinen Vorträgen, die mit einem Höhepunkt begannen: Johannes Brahms‘ Motette „Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen“. Das wiederholte, langgezogene und mit Decrescendo versehene „Warum“ umkreiste die Frage nach dem Sinn menschlichen Leides.

Der Chor meisterte diesen Satz mit exakter Stimmführung und sicherer Intonation, die Gestaltung war sensibel und differenziert, der Wohlklang beim versöhnlichen Ausklang, der das Vertrauen auf Gott schilderte, war ungetrübt. Neben der Romantik zählt das barocke Repertoire zu den Spezialitäten des Knabenchores, prominent vertreten durch das polyphone Werk „Also hat Gott die Welt geliebt“ von Heinrich Schütz. Daneben widmet sich das Ensemble der Moderne, die mit schlichten und klangschönen Beispielen vertreten war.

Ein Klassiker der Moderne, Francis Poulenc, hatte in Ablehnung der immer komplizierteren spätromantischen Harmonik auf die Durchsichtigkeit der alten Musik zurückgegriffen, wofür das eingängige „Ave Verum“ stand. Lautmalerisch wirkten die „Northern Lights“ des norwegischen Zeitgenossen Ola Gjeilo, in denen die Soprane, glich dem Nordlicht, den dicht gewebten Chorsatz raumfüllend überstrahlten. Der Chor überzeugte auch in Camille Saint-Saëns‘ „Ave Verum“, dessen sangliches Thema er mit dynamischen Abschattierungen gestaltete.

Wie sich barocke Polyphonie mit romantischer Empfindsamkeit mischt, und wie ein Chor auch komplizierte, achtstimmige Sätze mit Genauigkeit und Leichtigkeit bewältigt, dafür stand Mendelssohn-Bartholdys „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“. Anton Bruckners „Vexilla regis“ verband die Tradition alter Chormusik mit den bruckner-typischen Modulationen. Den Abschluss bildete die Motette „Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz“ von Brahms. Die Bitte „Verwirf mich nicht von Deinem Angesicht“ erinnerte an einen Sprechgesang.