von Karin Steinebrunner

Der junge Marco Bach aus Schlageten hat schon einmal in diesem Jahr Schlagzeilen gemacht: Als er sich für den Pfarrgemeinderat aufstellen ließ und Stimmenkönig wurde. Aber auch sein musikalisches Talent ist alles andere als gewöhnlich.

„Hans Dampf in allen Gassen“ nennt ihn seine Oma Helga Zipfel mit liebevoller Sorgenfalte auf der Stirn. Dabei ist sie mächtig stolz auf ihren Enkel, den die langjährige Organistin schon als kleines Kind im Kinderwagen mit auf die Orgelempore genommen hat und der ihr jetzt ganz offiziell hilft, ihren Dienst zu verrichten.

Marco Bach hat gerade sein Abitur gemacht und eine Ausbildung zum Bankkaufmann begonnen. Er könnte sich aber auch noch vorstellen, Koch zu werden – er hilft seit Jahren schon regelmäßig im „Adler“ in Immeneich aus. Außerdem spielt Marco Bach nicht nur Trompete und Flügelhorn im Musikverein Albtal, er beherrscht gleich sechs Instrumente, und zudem singt er auch noch leidenschaftlich im Chor. So kommt es, dass er auch schon mal, wie kürzlich bei der Erstkommunion in Hierbach, gleichzeitig mit dem Orgelspiel zur Trompete greift und sich dabei selbst begleitet.

Rechts die Trompete, links die Orgel

Während die Rechte die Melodietöne auf der Trompete greift, spielt er mit der Linken und den Pedalen auf der Orgel, „weil das dann noch etwas feierlicher klingt“, wie er bescheiden argumentiert. Dabei muss er natürlich gleichzeitig noch die Melodiestimme aus den Orgelnoten für seine B-Trompete transponieren. Seine Oma schüttelt angesichts dieses waghalsigen Experimentes nur den Kopf, ihn aber reizt so etwas Ungewöhnliches gerade ganz besonders.

„Das große Übertalent bin ich nun nicht gerade, und ich spiele viel lieber auswendig als von den Noten“, gesteht Marco Bach lachend. Er sei nun mal quasi mit tagtäglicher musikalischer Früherziehung in der Familie groß geworden und schon von daher eher der Praktiker. Früh hatte er mit Klavierstunden angefangen, dann kamen Gitarre, Trompete und Handharmonika hinzu.

Bei den Albtäler Handörgelern ist er inzwischen wieder ausgestiegen, weil einfach nicht mehr alle Probenabende in seinem Terminkalender Platz fanden und er sich dann doch für die Blasinstrumente und damit für den Musikverein Albtal, wo er auch ausgebildet worden war, entschied. Wenn er aber die Handharmonika zur Hand nimmt, fallen ihm doch etliche Stücke gleich wieder ein, die er immer noch auswendig kann.

Die Gitarre muss etwas ruhen

Auch die Gitarre ruht derzeit etwas, vor allem deshalb, weil seine Gitarrenpartnerin aus Todtmoos, mit der zusammen er beispielsweise schon die Kräuterweihe in Ibach musikalisch umrahmte, momentan auch wenig Zeit hat. Aber da er immer wieder phasenweise Lust auf einen Instrumentenwechsel verspürt, denkt er, auch eine Zeit verstärkten Gitarrenspiels wird sicherlich wieder kommen.

Zum aktiven Orgelspiel kam Marco Bach eigentlich vor zwei Jahren durch seinen Musiklehrer am Hochrhein-Gymnasium Waldshut, Ulrich Tomm, der in Waldkirch Orgel spielt und ihm die Grundbegriffe des Pedalspiels und der Registrierung erklärte. Der Gedanke der Mithilfe für die Oma hat ihn beflügelt, und nachdem nun wieder regelmäßiger Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit stattfinden und es für sie daher oft Überschneidungen gibt – immerhin ist sie für insgesamt 16 Spielorte verantwortlich –, hat er auch bereits einen offiziellen Vertrag bekommen.

Zur Person Marco Bach (18) aus Schlagten hat in diesem Jahr am Hochrhein-Gymnasium in Waldshut sein Abitur gemacht und beginnt nun in der Sparkasse St. Blasien eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Er singt im Chor und spielt sechs Instrumente. Bei der zum Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit St. Blasien erhielt er die meisten Stimmen und ist das jüngste Mitglied des 17-köpfigen Gremiums.

„Jeder, der in der Seelsorgeeinheit Gottesdienste leitet, hat einen anderen Musikstil, bevorzugt andere Lieder, die sechs bis acht größeren Orgeln in den Kirchen der Seelsorgeeinheit sind ganz unterschiedlich, und in den kleineren Kapellen muss man das Keyboard zum Spielen teilweise selbst mitbringen. Das ist sehr abwechslungsreich und macht mir viel Spaß“, erklärt Marco Bach strahlend. Mit dem Job als Organist ist für ihn zudem mitunter auch der des Lektors oder des Vorsängers gekoppelt.

Schon als Kind hat Marco Bach manchmal bei besonderen Anlässen zum Orgelspiel der Oma gesungen. Ein Dachsberger, dessen Tochter mit ihm in einer Klasse war und mit dem er immer in die Schule fahren durfte, hatte ihn mehrfach gehört und fragte an, ob er nicht mal mitkommen wolle in die Probe des Männergesangvereins Dogern, dem er angehört, und den – schöner Zufall – Ulrich Tomm leitet. Schnell merkte Marco Bach, dass die Stimmbildung im Verein ihm auch für seine Vorsängertätigkeit hilfreich ist. Außerdem fand er den sozialen Aspekt, wie auch beim Musikverein Albtal, bereichernd. „Musik ist meine Freude, und Musik verbindet – Musik wird immer Teil meines Lebens sein“, meint Marco Bach überzeugt, daher wollte er sie auch nie zum Beruf machen, sondern immer als Ausgleich, als Freizeitspaß behalten.