von Karin Steinebrunner

Jedes Jahr beim St. Blasier Holzbildhauersymposium dabei ist dessen Initiator und langjähriger Organisator Rudi Martin Lederer. Bildhauer, Maler, Zeichner, Holzschneider, Grafiker, Bühnenbildner, geboren 1933 in Ludwigshafen, hat Lederer mit der Gründung des Symposiums 1996 in St. Blasien Geschichte geschrieben.

St. Blasien Die Bieter bezahlen 17.000 Euro für die Skulpturen des Holzbildhauersymposiums in St. Blasien Das könnte Sie auch interessieren

Seit 1994 war St. Blasien seine Heimat, und auch im Umkreis von St. Blasien ist er verewigt. So hat er den neuen Altar und das Kreuz für die von der evangelischen Kirche übernommene Andreaskapelle in Wittenschwand geschaffen. Beim Symposium entstandene Skulpturen wie „Der Kurschatten“ stammen von ihm, auch die Bühnenbilder der vier Domfestspiele aus der Zeit, in der er hier lebte, sind sein Werk. 2014 erhielt er den Publikumspreis für seine Skulptur „In der Sauna“, und für die Festspiele 2018 hat er zwei Werbetafeln entworfen.

Immer noch tief verbunden

„Das Symposium war wie unser Kind“, sagte Karin Lederer bei ihrer Verabschiedung aus St. Blasien, bevor das Paar 2010 in die alte Heimat zurückgekehrt ist. Und wie man ein Kind nie ganz aus den Augen verliert und immer wieder besucht, so macht es auch das Ehepaar Lederer und reist jedes Jahr aus der Pfalz an. Der aktuellen künstlerischen Leiterin des Symposiums, Christel Steier, hat Karin Lederer verraten, dass ihr Mann immer, wenn der Termin für das Symposium näher rücke, ganz nervös werde, und einfach dabei sein müsse.

Neue Ideen

Immer wieder hat Rudi Lederer Ideen, wie er das Symposium in St. Blasien bereichern könnte. Im vergangenen Jahr hatte er eine Reihe von Steinen mitgebracht. Auch diesmal sind einige Steine aus der Pfalz nach St. Blasien mitgereist. Vor allem aber hat er seine Aquarellutensilien mitgebracht und fleißig gearbeitet. In leuchtenden Farben uns seinem eigenen Stil ersteht der Dom auf dem Papier, auch der Brunnen auf dem Domplatz gehört neben weiteren St. Blasier Motiven zu den beliebtesten Blickfängen für seine Werke.