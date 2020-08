von sk

Viele Pläne sind in diesem Jahr über den Haufen geworfen worden – auch viele Kurse der Kunstwerkstatt konnten nicht wie geplant stattfinden. Die Sommerkunstwoche am Kolleg St. Blasien aber war dann doch möglich, nur der Abschluss wurde nicht vor großem Publikum gefeiert. Die Teilnehmer der einzelnen Gruppen präsentierten ihre Werke stattdessen jeweils den eigenen Eltern. Trotz Corona-Pandemie sei die Teilnahme überraschend gut gewesen, sagt Saskia Kaiser von der Kunstwerkstatt am Kolleg, 28 Kinder nahmen demnach daran teil.

In der Sommerkunstwoche wurde mit unterschiedlichen Materialen gearbeitet. | Bild: Saskia Kaiser

Neben den Dozierenden, die bereits in den vergangenen Jahren Workshops geleitet hatten, gab es mit Annabel Pattullo auch ein neues Gesicht im Team der Sommerkunstwoche. Sie hat eine Textilwerkstatt angeboten – vom Bedrucken von Textilien bis hin zum Nähen eines „Sockenmonsters“ hatten die Teilnehmer eine große Auswahl. Die 15 Kinder, die sich für den Kurs „Zeitgenössischer Tanz mit Zirkuselementen“ angemeldet hatten, bildeten die größte Gruppe. Diese wurde auch in diesem Jahr von Katja Gluding und Rica Matthes geleitet. Die Kinder erarbeiteten während der ganzen Woche Choreografien zum Thema Freundschaft.

Auch eine Theateraufführung gab es in der Kunstwerkstatt am Kolleg. | Bild: Saskia Kaiser

Olaf Creutzburg hat dieses Jahr erstmalig mit dem Medium Film gearbeitet und studierte mit seiner Gruppe eine spannende Geschichte mit Theateraufführung ein. Kunstvolle Objekte gestaltete Laila Sahrai mit ihren Kursteilnehmern. Es stand ein buntes Sammelsurium an verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel Sand, Pappe, Holz und Farben zur Verfügung.

Näharbeiten waren ebenfalls Inhalt der Sommerkunstwoche. | Bild: Saskia Kaiser

Die Corona-Auflagen hätten glücklicherweise kein Hindernis dargestellt und selbst die kleinsten Kinder hätten vernünftig mit der Situation umgehen können, sagte Saskia Kaiser im Rückblick und sie ergänzt: „Es ist eine Freude, dass das künstlerische Schaffen trotz der Umstände einen ernst zu nehmenden Raum bekam.“ Die Sommerkunstwoche habe sich als etabliertes Angebot der Kunstwerkstatt am Kolleg erneut bewährt, stellte Saskia Kaiser erfreut fest.