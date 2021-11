von Sebastian Barthmes

St. Blasien – Innovativ und nachhaltig, so präsentiert sich der fertiggestellte Kindergartenneubau in St. Blasien. Am Mittwoch hat die Stadt das Gebäude abgenommen. Jetzt soll auch der bestehende Kindergarten im Theophil-Lamy-Haus saniert und modernisiert werden. Das beauftragte Architekturbüro hat nun einen überarbeiteten und günstigeren Plan vorgelegt, den der Gemeinderat am Dienstagabend angenommen hat.

„Wir sind wenige Stunden vor der Fertigstellung“, sagte Architekt Manfred Sautter, am Mittwoch erfolgte mittlerweile die Abnahme durch die Stadt. Nach der Erweiterung folgt nun die Sanierung des Bestandes: „Es gibt bautechnische Mängel, die behoben werden müssen“, erläuterte der Planer. Beispielsweise müssen die Oberlichter zu den Ruheräumen der Kleinkindergruppen entfernt und das Raumkonzept geändert werden. In den bestehenden Arche-Noah-Räumen sollen auch zwei Kleinkindgruppen eingerichtet werden.

Die erste Kalkulation aus dem September hatte einen Investitionsbetrag in Höhe von 860.000 Euro ergeben. Der Anteil der Stadt (70 Prozent). Nach Abzug eines voraussichtlichen Zuschusses aus dem Stadtsanierungsprogramm hätte die Stadt in dem Fall rund 500 000 Euro zu tragen gehabt. Deshalb war das Architekturbüro beauftragt worden, „die absolut notwendigen Maßnahmen beim Bestandskindergarten auszuarbeiten und zu kalkulieren“, hieß es in der Beschlussvorlage.

Sanierung und Eröffnung Der bestehende Kindergarten im Theophil-Lamy-Haus soll saniert und modernisiert werden. Laut Architekt Manfred Sautter sollen die Arbeiten etwa ein Jahr dauern. Zum Beginn des Kindergartenjahres 2022/23 werde die Fertigstellung nicht klappen, kündigte Sautter an. Der neue Kindergarten soll am Sonntag, 28. November, eingeweiht werden, kündigte der Bürgermeister in der Gemeinderatssitzungan.

Das Ergebnis: Rund 662.000 Euro werde die Sanierung und Modernisierung kosten, wenn verschiedene Punkte gestrichen werden, erläuterte Sautter. Als maßgebliche Einsparung bezeichnet er den Verzicht auf neue Möbel. Zudem sollen die Räume spezielle Gipskartondecken statt Vollholzelemente erhalten. Die Türen werden auch nicht komplett ersetzt. Die Räume sollen neue Türblätter erhalten, die Türrahmen aus Metall werden neu lackiert.

Bei dieser Variante muss die Stadt (der voraussichtliche Zuschuss aus dem Stadtsanierungsprogramm ist bereits berücksichtigt) rund 393.000 Euro für die Sanierung aufbringen. „Wir sanieren hier mit viel Geld den Bestand“, sagte Bürgermeister Adrian Probst. Und es bestehe die Hoffnung, dass das Projekt förderfähig ist und die von der Stadt zu tragenden Kosten tatsächlich auf maximal 400.000 Euro beschränkt werden können. Die aufgeführten absolut notwendigen Maßnahmen seien mit der Verrechnungsstelle Schopfheim der katholischen Kirche (Trägerin des Kindergartens) bereits abgestimmt worden, sagte der Architekt.

Der neuen Planung und Kostenkalkulation hat der Gemeinderat einstimmig zugestimmt. Frank Defrenne zeigte sich verwundert, wieso die Kindergartenleitung gerade erst den Umzug in den Neubau erneut verschoben hat – er soll jetzt im Januar erfolgen. Der Kindergarten sei zwar baulich fertiggestellt und eingerichtet, wie der Umzug aber am besten in den Betriebsablauf passt, müsse die Kirche als Trägerin der Einrichtung entscheiden, antwortete Adrian Probst.