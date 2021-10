von Sebastian Barthmes

Der Bau einer neuen Sport- oder sogar Mehrzweckhalle bei der Fürstabt-Gerbert-Schule in St. Blasien ist ein lang geträumter Traum. Die Zusage eines Bundeszuschusses hat die Verwirklichung nun in greifbare Nähe gerückt. Die Stadt will die Umsetzung der Pläne nun tatsächlich angehen, gleich drei Beschlüsse hat der Gemeinderat dazu gefasst. Für St. Blasien wird das Projekt ein finanzieller Kraftakt.

Die Kosten

Drei Millionen Euro bekommt die Stadt St. Blasien für den Bau einer Sport- und Mehrzweckhalle vom Bund. Voraussetzung dafür ist, dass die Kommune den Eigenanteil aufbringt. Der Neubau soll fast elf Millionen Euro kosten, 7,3 Millionen muss die Stadt aufbringen. Außerdem sollen noch Zuschüsse aus der Sportstättenförderung (600.000 Euro) und dem Ausgleichsstock (zwei Millionen Euro) beantragt werden. Weitere 600.000 Euro kann die Stadt durch den Vorsteuerabzug einsparen. Zwei wichtige Voraussetzungen gibt es allerdings dafür: Die Vereinsnutzung muss einen bestimmten Zeitanteil an der gesamten Nutzung der Halle haben und die Vereine müssen eine Nutzungsgebühr bezahlen.

Gute Voraussetzungen

Die Bedingungen, die Halle endlich bauen zu können, seien so gut wie noch nie, sagten Bürgermeister Adrian Probst und einige Ratsmitglieder. Er meinte damit den großen Bundeszuschuss und die außerordentlich niedrigen Zinsen für Darlehen. Denn ohne geliehenes Geld, das machte Rechnungsamtsleiter Michael Spitz in der jüngsten öffentlichen Sitzung deutlich, geht es nicht. Ziel sei es, höchstens zwei Millionen Euro bei einer Bank als Darlehen aufzunehmen.

Die finanzielle Anstrengung wird über den Bau hinaus gehen, erläuterte Spitz. Denn nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht muss die Stadt auch die Abschreibungen für die Investition aufbringen. Jährlich werden das rund 100.000 Euro sein.

Stimmen aus dem Gemeinderat

Schon als Schüler habe er die bestehende Sporthalle als alt empfunden, sagte Gemeinderat Andreas Fritz. Auch Fraktionskollege Christoph von Ascheraden sprach sich dafür aus, das Projekt jetzt anzugehen. Damit werde die Stadt aber den Schuldenstand nach oben treiben und den Haushalt über Jahre belasten. Der Beschluss, die Halle zu bauen, sei von generationenübergreifender Bedeutung. Weil mit der bestehenden kleinen Turnhalle der Sportunterricht nicht in ausreichendem Maße möglich sei, fehle derzeit ein wesentlicher Baustein des pädagogischen Konzepts.

Mut

Die „finanzielle Luft ist augenblicklich so dünn, wie ich mich kaum an eine vergleichbare Situation erinnern kann“, sagte Gemeinderat Thomas Mutter. Man müsse aber dennoch die Chance nutzen, um die große Halle endlich Wirklichkeit werden zu lassen. Die bestehende Halle sei einer Schul- und Kulturstadt jedenfalls nicht würdig. Allerdings müsse der Gemeinderat auch Mut haben, an anderer Stelle Geld zu sparen. „Wir bauen diese Halle ja nicht für die Lehrer oder zum Ruhm des Gemeinderats, sondern für die Schüler“, betonte Mutter – sie werde einfach dringend benötigt.

Die Notwendigkeit sieht er nur für die Sporthalle, nicht aber für eine Mehrzweckhalle. Denn Veranstaltungsräume seien mit dem Kursaal und der Pater-Alfred-Delp-Halle des Kollegs in ausreichendem Maße vorhanden, sagte Mutter.

Sparpotenzial

Verzichte man auf die Funktion als Mehrzweckhalle, werde der Bau um weitere rund 900.000 Euro günstiger, erläuterte Bürgermeister Adrian Probst. Müsse man die Kosten senken, damit auch die Kommunalaufsicht die Finanzierung genehmigt, sei die Mehrzweckhallenfunktion der erste Streichposten, unterstrich Probst.

Alle Redner in der Sitzung sahen das Hallenprojekt als „absolut sinnvolle Investition“ an, wie es auch Andreas Meyer sagte. Außerdem sei das Großprojekt wichtig für die ganze Region. Alle Gemeinderatsmitglieder stimmten denn auch für den Bau der Halle. Das Gremium entschied sich auch einstimmig für den Vorsteuerabzug und damit für die Einführung von Nutzungsgebühren für die Vereine.

So geht es weiter Mit den Beschlüssen erfüllt der Gemeinderat eine Bedingung, um im Antragsverfahren für den Bundeszuschuss einen wichtigen Schritt zu machen. In einem weiteren Schritt müssen dann die Kosten präzisiert und das Baugenehmigungsverfahren eingeleitet werden. Baubeginn könnte dann im Frühjahr 2023 sein. Beendet und abgerechnet sein muss das Hallenprojekt bis Ende 2025.

Bei zwei Neinstimmen beschloss der Gemeinderat außerdem, dass zunächst an der Mehrzweckhalle festgehalten wird. Die Verwaltung wurde aber beauftragt, dafür nach weiteren Förderprogrammen zu suchen. Wäre die Finanzierung aber dann nicht möglich, soll eine dreiteilbare Zweifeldsporthalle gebaut werden.