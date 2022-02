St. Blasien vor 1 Stunde

Denkmal und Existenz zerstört: Die Besitzer der Villa Ferrette sprechen über die Brandnacht am 23. Januar

Bei einem Brand am 23. Januar wurde die denkmalgeschützte Villa Ferrette in St. Blasien komplett zerstört. Marc und Anna Pfirter haben an diesem Abend ihre Gäste aus dem brennenden Gebäude gerettet. Wie es für sie und das Gebäude weitergeht, ist noch unklar.