Corona hat auch in diesem Jahr wieder die stimmungsvollen Auftritte der Sternsinger an den Haustüren der Menschen vereitelt. Auf den willkommenen Segensspruch muss man trotzdem nicht verzichten. Die Kirchengemeinden haben den schönen Brauch mit aufklebbaren Texten möglich gemacht, und in Bernau kommen Sternsinger nach Anmeldung gerne auch mit der Kreide vorbei.

Das Motto der Sternsingeraktion lautet „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Mit diesem Motto machen die Sternsinger darauf aufmerksam, dass in vielen Ländern die Gesundheit von Kindern wegen schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung stark gefährdet ist.

Seelsorgeeinheit St. Blasien

Die Sternsinger nehmen an den Gottesdiensten teil (5. und 6. Januar). Das Zeichen 20*C+M+B+22, mit dem sie in der Nachfolge der Heiligen drei Könige den Segen „Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen bringen und dabei Spenden für Gleichaltrige in Not sammeln, wird in Form von Aufklebern in den Kirchen ausliegen. In den Gottesdiensten können die Gläubigen auch Spenden abgeben, dafür liegen Spendentütchen aus. Spenden können auch überwiesen werden.

Spendenkonto Katholische Kirchengemeinde St. Blasien, IBAN DE29680522300000 086389, Verwendungszweck: Sternsinger

Gemeinde St. Johann, Bernau

Auch im Thoma-Tal findet die Sternsingeraktion in stark reduzierter Version statt. Bisher waren im Tal jedes Jahr zwischen 50 und 60 Sternsinger in 14 oder 15 Gruppen unterwegs. In der Kirche St. Johann wird die Sternsingeraktion seit Ende Dezember symbolisch dargestellt. Für alle, die die Sternsinger mit einer Spende unterstützen möchten, lagen dem Mitteilungsblatt der Gemeinde in der Silvesterwoche Spendentütchen bei, die auch in der Kirche zu finden sind. Diese können im Pfarrbüro oder in den Gottesdiensten abgegeben werden.

In der Kirche liegen auch die Aufkleber mit dem Segensspruch 20*C+M+B+22 zum Mitnehmen aus. Spenden zugunsten der Sternsinger-Kampagne können auch überwiesen werden. Wer den Segenswunsch mit Kreide an die Tür geschrieben haben möchte, kann sich zu diesem Zweck per E-Mail oder telefonisch zu den Öffnungszeiten im Pfarrbüro melden. Ein Segensbote des Sternsingerteams wird dann in nächster Zeit den Segensspruch an der Tür erneuern.

Gemeinde St. Michael, Höchenschwand

Eine Gruppe Sternsinger stand am Sonntag am Altar bei Pfarrer Ivan Hoyanic in der Kirche St. Michael, um sich symbolisch für ihren Dienst segnen zu lassen. Doch statt von Haus zu Haus zu ziehen, um die Segenswünsche anzubringen, informieren die Kinder die Gläubigen nun mit einem Schreiben darüber, dass die Sternsingeraktion wegen Corona auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann, eine Spende aber trotzdem möglich sei.

Das Schreiben finden die Gläubigen in ihren Briefkästen. Aufkleber, die von Pfarrer Ivan Hoyanic gesegnet wurden und an den Türen angebracht werden können, mit den Segenswünschen 20*C+M+B 22 liegen bereits in der Kirche St. Michael aus sowie in den Kapellen in Tiefenhäusern, Strittberg und Segalen. Das berichten Donna Cassidy-Hagenbucher und Martina Berger, die die Betreuung der Sternsinger seit einigen Jahren übernehmen.

In Höchenschwand und Häusern kommen die Spenden Straßenkindern in La Paz/Bolivien zugute über die Stiftung von Pater Josef Neuenhofer Arco Iris-Stiftung Rottweil unter dem Dach des Kindermissionswerks in Aachen.