von Sebastian Barthmes

Die kirchliche Trauung, der Segen, ist für viele Paare ein wichtiger, manchmal der wichtigste Teil ihrer Hochzeit. Den besonderen Zuspruch erhalten jedoch nur diejenigen, die der Norm der katholischen Kirche entsprechen. Mit einer Segensandacht für alle Liebenden am 7. November – für gleichgeschlechtliche Paare und wiederverheiratete Geschiedene – will die katholische Pfarrgemeinde St. Blasien jetzt ein Zeichen gegen die Linie des Vatikans setzen.

Die Segensandacht Die Segensandacht für alle Liebenden der katholischen Pfarrgemeinde St. Blasien findet am kommenden Sonntag, 7. November, um 18 Uhr im Dom St. Blasien statt. Die Andacht richtet sich an alle Ehepaare, unverheiratete Paare, gleichgeschlechtliche Paare und wiederverheiratete Geschiedene, die den Segen der katholischen Kirche bekommen wollen.

Was im 21. Jahrhundert wie eine Selbstverständlichkeit klingt, ist es noch lange nicht. Die Liebe zwischen zwei Menschen in partnerschaftlicher Annahme und Hingabe ist ein Geschenk Gottes, sagt der Seelsorger der katholischen Pfarrgemeinde St. Blasien, Pater Ralf Klein. Die jüngste Erklärung aus Rom, die zwar den Respekt für alle Menschen einfordere, aber bei der Segnung von Paaren nur das traditionelle kirchliche Eheverständnis akzeptiere, greife zu kurz, sagt der Theologe. Und er betont: „Wir finden das falsch.“ Homosexuelle Paare können keine Nachkommen haben, also passen sie nicht in das Bild der Amtskirche, kritisiert Klein. Seiner Meinung nach müsse die Kirche die Hingabe und Fürsorge aller Eheleute segnen.

Durch die in diesem Jahr bekräftigte Position würden sich viele Menschen von der Kirche ausgeschlossen fühlen – viele verlassen sie dann auch, sagt er. Die Kirche müsse sich mit der Frage auseinandersetzen, wie sie mit Menschen umgeht, die nicht dem kirchlichen Standard entsprechen. Er meint damit auch die wiederverheirateten Geschiedenen – auch sie erhalten keinen kirchlichen Segen für ihre neue Ehe.

Die Pfarrgemeinde wolle eine Plattform bieten, um die eigene Meinung artikulieren zu können. Auch wenn er aus der Gemeine noch keine Ablehnung der Segensandacht erfahren habe, seien die Katholiken auch in St. Blasien in der Sache nicht einer Meinung. Er finde es deshalb besser, „dass wir darüber sprechen“. Und deshalb gibt es nicht nur die Andacht, sondern eine Woche vorher gab es einen Diskussionsabend mit einem Impulsreferat vom früheren Kollegsdirektor Pater Klaus Mertes.

Die kirchliche Norm sehe nur die einmalige Ehe zwischen Mann und Frau vor, sagt Jörg Rudolf vom Pfarrgemeinderat. Was dieser Norm nicht entspreche, habe unterschiedliche kirchenrechtliche Konsequenzen. Nachdem der Papst die Achtung für homosexuelle Paare einforderte, die Segnung ihrer Beziehung aber weiterhin ausschloss, habe es „einen breiten Aufschrei in vielen Gemeinden gegeben“, sagt Rudolf.

In St. Blasien sei daraufhin aus der Gemeinde heraus angeregt worden, eine Regenbogenfarbe vor dem Dom zu hissen, um die Solidarität mit jenen Menschen zu zeigen, die nicht der kirchlichen Norm entsprechen. „Ich kann nicht nachvollziehen, was an solchen Beziehungen schlechter sein soll“, sagt Rudolf, der die Forderung nach einem Zeichen unterstützte. Die Regenbogenfahne fand zwar keine Mehrheit im Pfarrgemeinderat, stattdessen wollte man eine „andere Botschaft gegen die Ausgrenzung von Menschen und Diskriminierung von Paaren“ aussenden.

Gegen die Linie der Amtskirche

Die Segensandacht für alle Liebenden entspreche nicht der Linie der Amtskirche, sagt Rudolf, und auch in St. Blasien „gibt es mehr als eine Meinung. Deshalb glauben wir, dass es sich lohnt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen“. Sowohl gleichgeschlechtliche Paare als auch geschiedene Menschen, die wieder geheiratet haben oder wieder heiraten wollen, brauchen den Segen, betont er. Er kenne die Argumente derer, die eine Segnung ablehnen: Die Ehe sei ein Sakrament und werde so verwässert, habe er schon gehört.

Aber Beziehungen an sich hätten einen Wert, sagt er, und ergänzt: „Die Welt ist einfach vielfältig.“ Die Denkweise, gleichgeschlechtliche Beziehungen und die erneute Heirat von Geschiedenen als Sünde zu bezeichnen, sei heutzutage fast unvorstellbar, sagt Rudolf. „Da stimmt doch einfach die kirchliche Lehre nicht“, wenn Menschen der Kirche den Rücken kehren, weil sie dort keinen Rückhalt finden. Für alle Paare müsse die Kirche ein Ort sein, an dem man sich geborgen und wohlfühlen könne. Wie viele Paare die Andacht besuchen werden, wissen Ralf Klein und Jörg Rudolf nicht. Es sei auf alle Fälle ein Experiment, das man danach analysieren und möglichst fortführen werde, sagt Rudolf.