von Cornelia Liebwein

Durch die TV-Tanzshow „Let‘s dance“ ist Deutschland im Tanzfieber. Tanzen ist Ausdruck, Freude, Freiheit, Leidenschaft und Kultur, sorgt für Fitness. Und wenn nicht gerade die Pandemie die Menschen im Griff hat, bringt das Tanzen Menschen zusammen. All das hat den 27-jährigen Johannes Rudolf aus St. Blasien angesprochen, er hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und sich zum Tanzlehrer ausbilden lassen.

Besser als Gehirnjogging

Tanzen schult den Gleichgewichtssinn, die Koordination und hilft besser als jedes Gehirnjogging, fit zu bleiben, ist sich Rudolf sicher. Und es macht die ungezwungene Begegnung von Menschen möglich. Das hat der junge Tanzlehrer vor einigen Jahren erlebt, als er beim Neujahrsfest des St. Blasier Helferkreises Asyl mit dabei war. Musik floss durch die Körper auf der Bühne, Arme und Beine wirbelten im Takt durch die Luft und Johannes Rudolf schaffte es, alle Tanzschüler mitzureißen.

Eigentlich unterrichtet der 27-Jährige in der Tanzschule Gennaro & Cristian in Freiburg. Als Tanzlehrer weiß er, wie er seine Schüler animieren kann. Bis aber sowohl Tänzer und Tänzerin locker und leicht übers Parkett schweben, vergehen meist viele Unterrichtsstunden. Dass am Ende Schritte und Tempo stimmen, dafür sind Tanzlehrer da. Seine ersten Tanzschritte machte Johannes Rudolf im klassischen Tanzkurs in der 10. Klasse im Kolleg. „Ehrlich gesagt: Als ich noch zur Schule ging, hätte ich nie gedacht, dass Tanzlehrer ein Beruf ist. Der Beruf hat mich gefunden, nicht umgekehrt“, sagt Rudolf. Er sei durch Zufall darauf gestoßen, sich als Tanzlehrer ausbilden zu lassen: „Und zwar habe ich während des Studiums viel getanzt, weil ich Leute kennen lernen wollte und mich so für den Beruf erwärmt.“

Dreijährige Ausbildung

Die dafür vorgeschriebenen drei Jahre Ausbildung liegen hinter ihm. Damit die auch die Auszubildenden zum Tanzlehrer alle Facetten ihres Berufes kennenlernen, ist die Ausbildung aufgeteilt in einen theoretischen und einen praktischen Teil. „Ich hatte alle zwei Wochen Ausbildung und immer wieder Blockunterricht“. Man arbeitet in der Tanzschule, unterrichtet, assistiert und lernt so alles kennen, sagt Johannes Rudolf. Gleichzeitig werden dort Fertigkeiten für den alltäglichen Betrieb vermittelt: Methodik, Didaktik, Musikauswahl, Kundenbetreuung und Eventplanung. Im theoretischen Teil lernte der junge Tanzlehrer von seiner Ausbilderin die Drehgrade, Fußarbeiten, Paarpositionen oder Linienführung bei jedem einzelnen Schritt.

Einfluss auf das Privatleben

Sobald Techniken und Schrittfolgen sitzen, steht der abendliche Kursbetrieb an – und dieser wirkt sich stark auf das Privatleben eines Tanzlehrers aus. „Wir arbeiten, wenn die anderen frei haben – am Abend und am Wochenende“, macht Johannes Rudolf deutlich. Um 20 Uhr mit den Freunden treffen? Das geht nicht, da sind Tanzkurse. Den Geburtstagskaffee am Freitagnachmittag besuchen? Nicht möglich, weil es sind Tanzkurse. Aber wenigstens am Wochenende mal feiern gehen? Nein, es sind Tanzveranstaltungen.

Tanzkurse geben, so der junge Tanzlehrer, sei zwar der Hauptteil seiner Arbeit, aber man sei auch viel im Büro. Anfragen müssten bearbeitet, Dienstpläne geschrieben, Kurse planen und Kooperationen mit Schulen organisiert werden. Das klinge nach einem normalen Geschäft – und gibt es mit einen entscheidenden Unterschied: Man hat morgens frei, meistens geht es mit der Arbeit um 14 Uhr los. „Ich bin erst im Büro und mache was anfällt. Um 18 Uhr beginnen die Tanzkurse bis 22.30 Uhr und dann arbeiten wir vor allem am Wochenende“.

Der Lindy-Hop wird immer beliebter

Wenn Johannes Rudolf um zirka 23 Uhr die Tanzschule zuschließt und bereit ist, noch etwas zu unternehmen, sind seine Freunde meist schon im Bett. Das Tanzen nur zu beherrschen, reicht für den Beruf des Tanzlehrers nicht aus. Man muss unter anderem ein gutes Taktgefühl mitbringen und sich mit der Musik auskennen, zu der man sich bewegt. Auch der richtige Umgang mit den Schülern muss gelernt sein. Rudolf unterrichtet vor allem die klassischen Gesellschaftstänze wie Latein- und Standardtänze vom Walzer, Tango, Foxtrott, Cha-Cha-Cha, Samba und Rumba vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Auch wachse in den vergangenen Jahren das Interesse an anderen Genres wie etwa an Salsa. „Mein Lieblingstanz ist der Lindy-Hop, ein Tanzstil aus den 1930er Jahren der USA, der als Vorläufer der Tänze Jive, Boogie-Woogie und des akrobatischen Rock ‚n‘ Roll gilt.“ Tanzen gehört für Johannes Rudolf zum Leben. Etwas betrübt ist er darüber, dass seine Tanzschule wegen Corona seit November geschlossen ist. „Wir bieten aber seit Januar Online-Liveunterricht an und das läuft eigentlich ziemlich gut. Davor haben wir Tutorials gedreht, also fertige Erklärvideos, und an unsere Tanzschüler verschickt“.

Rudolf zufolge sind die Leute, die Anfängerkurse belegen, meist junge Paare, Ende 20 Anfang 30, die vor der Heirat stehen oder ein Hobby zu zweit suchen. „Unsere Tanzschule hat aber auch sehr viele Kunden, die schon sehr lange zu uns kommen und hier tanzen“, sagt er.