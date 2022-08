von Sebastian Barthmes

Stetig erweitert der Verein Winterhalter in Menzenschwand seine Sammlung von Originalen der Winterhalter-Brüder Franz Xaver und Hermann. Seit dem Kauf des Ölgemäldes „Die schöne Amerikanerin“ im Oktober sind vier Werke dazugekommen. Für den Verein seien die vergangenen neun Monate besonders gewesen, sagt die Vorsitzende Elisabeth Kaiser. In dieser Zeit hat der Verein so viele Werke erworben wie nie zuvor.

Besucher des Winterhaltermuseums „Le Petit Salon“ können im Ausstellungsraum zwei neue Werke entdecken: Dort hängen seit März eine kleine von Franz Xaver Winterhalter signierte Bleistiftzeichnung und seit Juli ein Ölgemälde von Hermann Winterhalter. Im voll gesicherten Obergeschoss können die Museumsbesucher eine Ölskizze von Franz Xaver Winterhalter für das große Ölgemälde Florinda sowie die Kreide- und Kohlezeichnung „Madame de Boigne“ von Hermann Winterhalter sehen. Es zeige Adèle d‘Osmond, comtesse de Boigne, die in Paris einen Salon führte, in dem Adlige, Literaten, Politiker und Diplomaten verkehrten. Sie selbst war auch als Schriftstellerin tätig.

Dass der Verein in den vergangenen Monaten so viele Werke mit der Hilfe eines Gönners kaufen konnte, liege auch am größeren Angebot, sagt Kaiser: „Es ist momentan mehr auf dem Markt. Alle paar Monate taucht ein Werk in einem Auktionshaus auf.“ Manchmal erhält der Verein direkt ein Angebot: Die Berichterstattung über den Kauf des Ölgemäldes „Die schöne Amerikanerin“ im vergangenen Jahr habe die Eigentümer eines Gemäldes von Franz-Xaver Winterhalter auf den Verein aufmerksam gemacht. Vor einer Kaufentscheidung werde das Werk nun genau geprüft. Das Besondere an den bisher gekauften Kunstwerken sei, dass sie über die Originalrahmen verfügen, die die Malerbrüder anfertigen ließen.

In der Qualität ihrer Werke unterscheiden sich die Brüder Franz Xaver und Hermann Winterhalter nicht, sagt Elisabeth Kaiser. Franz Xaver sei aber der Star, er habe sich und die Erzeugnisse der gemeinsamen Malerwerkstatt gut verkaufen können. Hermann dagegen habe gern im Hintergrund gearbeitet. Wer sie porträtiert, sei den Adligen egal gewesen. In der Folge sind aber Gemälde oder Zeichnungen von Franz Xaver Winterhalter deutlich teurer. Bei unsignierten Werken sei aber nicht unbedingt klar, von welchem der beiden Brüder es stammt, erklärt die Vorsitzende des Vereins.

Die Kunstsammlung des Vereins, die im alten Menzenschwander Rathaus zu sehen ist, wächst, auch wenn das Museumsprojekt in der alten Dorfkirche auf Eis gelegt wurde. Den Kirchenraum will der Verein aber für Veranstaltungen nutzen und zur Verfügung stellen, sobald 20 Tische beschafft wurden.