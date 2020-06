von Karin Steinebrunner

Herr Neymeyer, Corona macht offenbar erfinderisch, auch in unserer Region: Ein Live-Konzert als Autokino-Veranstaltung. Wie kam es zu dieser Kooperation und dem Termin?

Es war relativ bald klar, dass aufgrund der Einschränkungen wegen Corona das Konzert am 18. Juni im Festsaal nicht stattfinden kann. Auf meine Absage hin bekam ich von Alexander aber einen Newsletter, in dem er von seinem Klavierabend am 9. Mai im Autokino am Seilersee in Iserlohn berichtet. Darin schreibt er: „Das Konzert war ein herzerwärmendes Erlebnis für mich, ich war gerührt von der Energie und den Reaktionen, die die Menschen in den Autos mir kommuniziert haben und werde diesen Abend sicherlich nie vergessen.“ Zunächst fand ich diese Idee eines Konzertabends im Auto abwegig, habe aber dann beim genaueren Durchlesen doch Blut geleckt. Ich kenne den Veranstalter des Titiseer Autokinos, Leopold Winterhalter, aus unserer gemeinsamen Schulzeit, und auch den für die Technik verantwortlichen Andreas Bächle von den Domfestspielen her, und beide fanden die Idee ebenfalls toll. Als ich Alexander die Zusage geben konnte, war er sehr begeistert.

Pianist Alexander Krichel bei seinem Konzert im Autokino in Iserlohn. | Bild: Henning Ross Fotografie

Was erwartet die Besucher im Autokino in Titisee, auf was müssen sie achten?

Der Ablauf wird – wie bei den Autokinoveranstaltungen auch – so sein, dass die mit jeweils zwei Personen besetzten Autos eingewiesen werden, das online erworbene Ticket wird abgescannt. Statt eines Films spielt Krichel live auf der Bühne, das Ganze wird von Kameras aufgenommen und auf die Großleinwand übertragen. Der Ton kommt über eine bestimmte Frequenz auf die Autoradios. Krichel wird auch moderieren. Eventuell wird das Ganze auch zusätzlich über eine Onlineplattform live gestreamt und kann weltweit in Echtzeit gesehen werden. Aufführen wird der Pianist von Ludwig van Beethoven die Sonaten Nr. 17 d-moll op.32 Nr.2 (Der Sturm) und Nr. 23 f-moll op. 57 (Appassionata) sowie von Franz Liszt die Werke „Venice e Napoli“ und die „Dante Sonate“. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Einlass 60 Minuten davor.

Wie schätzen Sie, wird das Publikum aussehen im Vergleich zu den üblichen Klosterkonzertbesuchern?

Mir ist klar, dass mein Stammpublikum diese Art von Konzert als höchst ungewöhnlich empfinden und teilweise auch ablehnen wird, ich hoffe dennoch, dass möglichst viele sich auf dieses Experiment einlassen werden, der Erfolg in Iserlohn lässt auf ein ganz besonderes Konzertereignis hoffen, das man so schnell nicht vergessen wird. Vielleicht spricht dieses Format auch Leute an, die bisher noch nie oder selten in einem Klassikkonzert waren. Die Jahresabonnenten jedenfalls sollen ihre normalen Konzertkarten aufbewahren. Die können zu einem späteren Zeitpunkt für ein anderes Konzert im Festsaal eingetauscht werden.

Wie sieht die Perspektive aus für die Klosterkonzerte, wird es noch mehr solcher Veranstaltungen geben oder kommt der gewohnte Rahmen baldmöglichst zurück?

Dies wird auf jeden Fall das einzige Konzert sein, das wir „auslagern“, das Konzert im September wird wie die bisher ausgefallenen Konzerte im nächsten Jahr nachgeholt, ob die beiden Konzerte im Oktober und November stattfinden können, kann ich noch nicht sagen.

Karten für das Konzert beim Badeparadies in Titisee im Internet: www.krone-theater.de