von Thomas Mutter

St. Blasien – Wer vor dem Corona-Ausbruch und vor der Verschärfung der Bestimmungen zum Datenschutz als Bürger der Stadt St. Blasien seinen 80. Geburtstag begehen konnte, durfte den Gratulationsbesuch vom Rathaus erwarten. In diesen Tagen könnte der Bürgermeister sich selbst besuchen, denn das Rathaus wird 80 Jahre alt.

Drei nachklösterliche Mieter

Aber so ganz korrekt ist diese Aussage nicht, deshalb der Reihe nach. Das mächtige, das innere Stadtbild beherrschende, 1767 vollendete Torgebäude gliedert sich in den Westflügel (parallel zur Todtmooser Straße), den Mittelbau mit dem Torbogen und den Ostflügel oberhalb der Alb. Drei nachklösterliche Mieter lassen sich in Kurzform mit diesem Torteil verbinden: Die Fortführung der einstigen Klosterapotheke bis zum Sommer 1902, das großherzogliche Bezirksamt als staatliche Verwaltung nach der Vertreibung der Benediktinermönche und schließlich – nach der Auflösung dieser Mittelbehörde – seit 1924 für kurze Zeit eine Außenstelle des Landratsamtes Neustadt und dann vor allem das St. Blasier Rathaus.

Dazu zogen Bürgermeister und Verwaltung bildlich gesprochen von der Höhe ins Tal, von der Erhebung mitten unter die Menschen. Denn bis dahin waren die Leitung und die Ämter der Gemeinde im heutigen Senioren- und Pflegeheim, dem damaligen gemeinsamen Schul- und Rathaus mit der Erweiterung durch das oberste Stockwerk 1905/1906, untergebracht.

Der eine geht, der andere kommt – mit dem Ende des Großherzogtums nach dem Ersten Weltkrieg hatte auch das Bezirksamt seinen Lebens- und politischen Wirkungssinn verloren. In seine Räume zog das Rathaus ein, kurioserweise als Mieterin beim Monarchie-Nachfolgestaat Baden. Das Verhältnis zwischen Stadt und Staat war ungetrübt, so dass sich niemand an dem Umstand störte, dass der Dienst- und Verwaltungssitz der Stadt ein Mietverhältnis war. Die Begleitumstände jener Zeit – Wirtschaftskrisen, Aufkommen der Nazi-Diktatur und schließlich der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs – bestimmten zudem ausschließlich die kommunalpolitische Tagesordnung.

Aber dann – wiederum seltsamerweise – mitten im Weltenbrand des Kriegs wurde unter dem kommissarischen Bürgermeister Robert Haller das Verhältnis bereinigt, das Rathaus im Ostflügel vom Staat gekauft, gleichsam im Nachgang und zur Abrundung des bereits 1926 erworbenen Westteils des ehemals klösterlichen Torgebäudes.