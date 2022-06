von Christiane Sahli

Die jungen Darsteller haben beim Pfingsttheater am Kolleg St. Blasien mit einer Premiere begeistert – erstmals wurde ein von einer Schülerin verfasstes Theaterstück auf die Bühne gebracht. In „Selfies mit Engeln“ schildert Leni Meder die Wanderung eines jungen Mannes auf dem Ignatiusweg. Nach seinem Abitur begibt sich Malte (Taro Hoven) auf die Wanderung, um einen Wunsch seines Vaters zu erfüllen, der im Krankenhaus liegt. Beim Abschied gibt ihm seine Mutter eine Engelfigur mit. Auf einem Bahnhof in Spanien lässt Malte seinen Rucksack kurz aus den Augen und er wird versehentlich von jemandem mitgenommen. Ohne Rucksack und Handy tritt Malte die Weiterfahrt an. Einer Mitreisenden (Denise Mutter) erzählt er von seinem Missgeschick und dass er auf dem Ignatiusweg nur wandern, aber nicht pilgern wolle. Denn: „Ich muss mich nicht finden, ich weiß, wer ich bin.“ Über seinen Lebensweg wolle er sich Gedanken machen. „Die Engel werden Dich begleiten“, sagt die Frau.

Station macht Malte bei seiner Hippie-Tante Ingrid (Jasmin Frommherz), die in Spanien in einem Wohnwagen lebt und Karten legt. Die Orakelkarten sagen großes Unglück voraus. Aber: „Du bist gesegnet, ein Stern wird Dich vor Unheil bewahren und Dir den Weg zu den Engeln weisen.“ Später trifft Malte eine Gruppe Musiker (Paulina Gorzkowska, Anna Zönnchen, Charlotte Putnik, Mia Baumgart), von denen einer seinen Rucksack mitgenommen hatte, den Malte nun zurückerhält.

Nach der ersten Wanderetappe beginnt Malte, an seinem Vorhaben zu zweifeln, denn er fühlt sich, wie er sagt, als wäre er um die Welt gewandert. Das Zusammentreffen mit Oskar (Linus Bölte) hebt seine Stimmung nicht. Dieser bezeichnet ihn von Anfang an als Freund, hängt sich an ihn und redet ohne Pause. Maltes Versuche, den Begleiter loszuwerden, scheitern. Im weiteren Verlauf erweist sich Oskar aber als echter Freund. In eine Herberge treffen Malte und Oskar auf eine Jugendgruppe (Anna Zönnchen, Denise Mutter, Jasmin Frommherz, Paulina Gorzkowska). Alle haben Fehler gemacht. „Man muss zu seinen Missetaten stehen“, sagt Betreuer Guido (Nathanael Buchter) dazu und zum Abschied zu den Beiden: „Kommt gut zu den Engeln.“

Auf dem weiteren Weg entzündet Malte in einer Kapelle eine Kerze für seinen Vater und vertraut sich einem Mönch (Nathanael Buchter) an. Er trägt eine Last mit sich: Er fühlt sich schuldig daran, dass sein Vater im Krankenhaus liegt. Dieser hatte einen schweren Autounfall, nachdem er seinen Sohn zur Schule gefahren hatte, weil der verschlafen hatte. Der Mönch antwortet Malte mit einem Zitat von Ignatius von Loyola: „Die Klugheit hat zwei Augen: eines, das voraussieht, was man zu tun hat; das andere, das nachher besieht, was man getan hat.“ Und da Malte dies nicht versteht: „Frag die Engel.“

Immer wieder wird Malte auf seinem Weg auf die Engel verwiesen, versteht dies aber lange nicht. Erst am Ende erscheint ihm in einer Höhle der Engel Angelina: „Deine Reise war von Anfang an von Gott und dem Heiligen Ignatius begleitet. Alle Personen, denen Du begegnet bist, haben Dir geholfen. Ahnungslos bist Du losgezogen mit dem Segen Gottes. Danke für Dein Vertrauen.“ Während seiner gesamten Reise hat Malte Kontakt, insbesondere zu seinem Vater. Auf zwei an den Seiten der Bühne angebrachten Leinwänden konnten die Zuschauer Chatverläufe mitlesen oder die Bilder betrachten, die Malte seinem Vater von unterwegs schickt. Und auch Telefonate waren mitzuhören. Das Bühnenbild wurde, auch dies war neu, auf drei große Leinwände projiziert, im Übrigen kam man mit wenigen Requisiten aus.

Das Fazit

Viel Lob gab es für das von der Neuntklässlerin Leni Meder geschriebene Stück, dass mit Wortwitz und Originalität, aber auch mit Tiefgang bei der Verarbeitung der Themen Begegnung und Vertrauen überzeugte – Themen, die auch für Ignatius von Loyola eine große Rolle gespielt haben. „Ich hätte einer Neuntklässlerin so viel Wortwitz gar nicht zugetraut“, sagte einer der Zuschauer. Und auch die schauspielerischen Leistungen der jungen Darsteller, allen voran Taro Hoven und Linus Bölte, überzeugten durchweg. Die Zuschauer belohnten die großartige Leistung aller Beteiligten mit lang anhaltendem Beifall.