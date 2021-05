von Sebastian Barthmes

Das Programm am Freitag

Das Pfingstfest des Kollegs beginnt am Freitag, 22. Mai, – traditionell startet die Veranstaltung mit der musikalischen Einstimmung. In diesem Jahr wird sie aber nicht als Konzert in der Pater-Alfred-Delp-Halle, sondern als Aufzeichnung mitzuerleben sein. Pünktlich ab um 19 Uhr werden die musikalischen Beiträge und auch die Begrüßung durch Kollegsdirektor Pater Hans-Martin Rieder zu hören und zu sehen sein.

Das Programm am Samstag

Nach der musikalischen Einstimmung geht es am Samstag, 22. Mai, um 9 Uhr mit dem Projekt „Alt trifft Modern“ einer siebten Klasse weiter. Im Abstand von zehn Minuten werden weitere Angebote von Schülern veröffentlicht: Elftklässler präsentieren beispielsweise mehrere Kunstprojekte, unter dem Titel „Pforten in eine andere Welt“ wird ein Literaturpodcast zu hören sein. Die Theater-AG beteiligt sich mit einem Film, der den Titel „Gemein+Einsam = Gemeinsam“ trägt.

Pfingstfest erleben Zentraler Treffpunkt für alle Besucher des überwiegend digitalen Ereignisses ist die Homepage des Kollegs St. Blasien. Dort werden zu unterschiedlichen Zeiten verschiedene Projekte veröffentlicht, die dann auch noch länger angeschaut werden können. Das Programm des Pfingstfestes mit Links zu den einzelnen Beiträgen gibt es im Internet (kolleg-st-blasien.de/pfingstprojekte-2021).

Wie der Moraltheologe Martin Lintner die Frage, ob Menschen Tiere essen dürfen, beantwortet, erfahren die Pfingstfestbesucher in einem Interview. Die Pfingstsendung des seit 40 Jahren bestehenden Kollegsfernsehens beginnt um 14 Uhr. Mit etlichen weiteren Beiträgen beteiligen sich Schülerinnen und Schüler am Programm des digitalen Pfingstfestes. Die einzige Präsenzveranstaltung am Samstag wird der Firmgottesdienst mit Weihbischof Christian Würtz im Dom sein (nur angemeldete Gäste).

Das Programm am Sonntag

Wer das Hochamt am Sonntag, 23. Mai, im Dom besuchen will, kann sich online anmelden. Gottesdienstbeginn ist um 9.30 Uhr. An diesem Tag wird es auch eine Pfingsterzählung als Sketch-Note-Clip geben (Start 10 Uhr). Mit einem virtuellen Auftritt eines Chores und von Instrumentalisten mit dem Lied „Ad Majorem Dei Gloriam“ (10.30 Uhr) endet das diesjährige Pfingstfest.