von Christiane Sahli

Im Jahr 2015 kamen der Katholik Fuad Saigh und der syrisch-orthodoxe Christ Hassan Aldib aus Syrien nach Deutschland. Gemeinsam feiern sie seither Weihnachten – mit Weihnachtsbaum und Krippe wie in ihrer Heimat. Gerade an den Weihnachtstagen vermissen sie ihre Familien in Syrien ganz besonders.

Fuad Saigh vermisst gerade an Weihnachten seine Familie in Syrien besonders. | Bild: privat

Seit sie sich nach ihrer Ankunft in Deutschland kennenlernten, sind Fuad Saigh, der aus Damaskus stammt, und Hassan Aldib aus Hamar Freunde. Sie feiern zusammen Weihnachten, denn zwischen katholischen und orthodoxen Weihnachtsfeiern gibt es in Syrien keine Unterschiede. Anders als die russisch-orthodoxen und griechisch-orthodoxen Christen feiern auch die syrisch-orthodoxen Christen in dem vorderasiatischen Land Weihnachten von 24. bis 26. Dezember, erzählte Hassan Aldib.

Angel Alsouliman und Hassan Aldib hat der zweite Weihnachtsfeiertag noch eine weitere Bedeutung: Es ist ihr Hochzeitstag. | Bild: privat

Zum Weihnachtsfest in Syrien gehört, wie auch anderswo, ein Weihnachtsbaum dazu, allerdings ein künstlicher, denn echte Bäume seien sehr, sehr teuer. „In Syrien ist die Natur nicht so schön wie in Deutschland“, so Aldib.

Die Krippe

Und auch eine Krippe darf nicht fehlen. Traditionell wird diese aus Papier selbst gebaut. Und auch bei Hassan Aldib und seiner Frau Angel Alsouliman steht eine aus Packpapier selbst gefertigte Krippe unter dem Christbaum. „Das habe ich von meinem Vater gelernt“, sagte Aldib. In Syrien ist es üblich, in der Heiligen Nacht gemeinsam mit Familie und Freunden weitgehend wach zu bleiben, so die beiden Syrer.

Die Traditionen

Am ersten Weihnachtsfeiertag steht dann morgens ein Gottesdienstbesuch an. Anschließend werden Freunde besucht und Weihnachtsgrüße überbracht. Viele Menschen seien dann zu Fuß auf den Straßen unterwegs, keiner fahre mit dem Auto, erzählte Aldib. Den Abend verbringt die ganze Familie dann bei den Großeltern des Vaters, am zweiten Weihnachtsfeiertag ist man dann bei den Großeltern der Mutter zu Besuch.

Das Essen und die Geschenke

Aufgetischt werden immer ein besonderes Essen sowie viele Süßigkeiten. Kleine Geschenke erhalten in Syrien nur die Kinder, dazu gibt es Weihnachtsgeld, mit dem sich die Beschenkten dann selbst Wünsche erfüllen zu können. Vor zehn Jahren habe er von seinem Vater einen Dollar Weihnachtsgeld erhalten, erinnerte sich Hassan Aldid. Das Geld habe er aber nicht ausgegeben, sondern als Erinnerung an die Heimat mit nach Deutschland gebracht.

Keine Probleme mit anderen Religionen

Auch wenn sich die Christen in Syrien in der Minderheit befinden – lediglich zehn Prozent der Bevölkerung gehören heute einer christlichen Kirche an – gibt es keine Probleme mit anderen Religionen, sagte Aldib. Schwierigkeiten religiöser Art gäbe es nur zwischen Sunniten und Schiiten (muslimische Konfessionen).

Weihnachten 2020

Den Abend des 24. Dezember und den 25. Dezember haben Fuad Saigh und Hassan Aldib gemeinsam mit Freunden sowie einer Tante von Hassan Aldib und deren Familie gemeinsam verbracht. Und der zweite Weihnachtsfeiertag war für Aldib und seine Ehefrau Angel ein ganz besonderer Tag, nämlich ihr kirchlicher Hochzeitstag. Gerade an Weihnachtstagen vermissen Fuad Saigh und Hassan Aldib ihre Familien, nicht aber das Land, wie Aldib ergänzte, ganz besonders. Da wird mit den Familien auf verschiedene Arten, unter anderem über Skype, Verbindung aufgenommen. Aber das könne den persönlichen Kontakt natürlich nicht ersetzten.