von Christiane Sahli

Mit dem Spatenstich für die Verlegung des Kollegssportplatzes in St. Blasien ist der Startschuss für eine Reihe von Projekten gefallen. Mit der Verlegung wird Platz für den Bau einer neuen Feuerwache geschaffen. Die DRK-Rettungswache und das alte Feuerwehrgerätehaus müssen weichen, damit auf dem Areal ein neuer Lidl-Markt entstehen und der Schmidt‘s Markt erweitert werden können.

„Heute ist nicht der Tag aller Tage, aber ein großer Tag für die Stadt St. Blasien“, sagte Bürgermeister Adrian Probst bei der kleinen Feier, an der auch Kollegsdirektor Pater Hans-Martin Rieder, Planer, Feuerwehrangehörige und Gemeinderäte teilnahmen. Es gehe um ein Gesamtprojekt, dessen Grundstein die Verlegung des Sportplatzes ist.

Als das Unternehmen Lidl auf eine schnelle Lösung des Standortproblems drängte, habe man zunächst nach amerikanischem Vorbild (Sportplätze auf den Dächern von Hochhäusern) an eine Feuerwache auf dem Gelände des Kollegssportplatzes mit einem Sportplatz auf dem Dach gedacht. Schließlich sei man dann aber auf die Idee mit dem vorgesehenen Standort gekommen, der aber eine Verlegung des Kollegssportplatzes voraussetze, ließ der Rathauschef die Ereignisse Revue passieren.

Mehrere Lehren habe er aus der Entwicklung der miteinanderverbundenen Projekte gezogen: Die erste sei die Erkenntnis, dass man kreativ und komplex denken müsse. Lehre zwei: „Eine Perfekte Lösung für alle Teilprojekte ist nicht möglich.“ Außerdem „geht es nur miteinander und kann nur gelingen, wenn man sich aufeinander einlässt und Verständnis für die Situation der anderen Beteiligten hat“. Der Dank von Bürgermeister Probst galt in diesem Zusammenhang Kollegsdirektor Rieder für die gute und verständnisvolle Zusammenarbeit bei dem Projekt. Eine weitere Lehre habe er aus den bisherigen Planungen gezogen. Probst: „Es braucht sehr viel Mut, eine Erkenntnis, die auch für kommende Aufgaben von Bedeutung ist.“ Der Spatenstich sei der Anfang für einen Weg, der noch Veränderungen mit sich bringen werde.

Als nicht kleines Projekt, das durchdacht, geplant, verworfen und neu geplant worden sei, bezeichnete Pater Rieder das Vorhaben. Da werde etwas entstehen, auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt viel Fantasie bedürfe, um sich vorzustellen, wie es später einmal aussehen werde. Der Spatenstich für die Verlegung des Sportplatzes und die Übernahme des östlichsten Zipfels des Kollegsgeländes in Erbpacht durch die Stadt sei ein notwendiger Schritt für alles Weitere. Und je näher die Feuerwehr dem Kolleg sei, desto besser sei es, erklärte er und erinnerte in diesem Zusammenhang an den Großbrand im Kolleg im Jahr 1977.

Man hoffe, die Bauarbeiten für die Verlegung des Sportplatzes bis Ende des Jahres abschließen zu können, sagte Bauamtsleiter Manuel Ebner im Gespräch mit dieser Zeitung. Mit dem Bau der Feuerwache könne möglicherweise bereits im Herbst, spätestens aber im Frühjahr 2022 begonnen werden.