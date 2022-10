An der Fürstabt-Gerbert-Schule fehlen Kapazitäten für die Sprachförderung. Mehr als 70 ukrainische Kinder, die die Schule besuchen, bringen die Einrichtung ans Limit. Doch die Schulleiterin sieht einen Lichtblick.

Die Hilfsbereitschaft war von Anfang an groß, doch die Herausforderungen, die von der Fürstabt-Gerbert-Schule (FGS) in St. Blasien zu bewältigen sind, führen das Lehrerkollegium und auch die Schüler inzwischen an ihre Grenzen. Mehr als 70