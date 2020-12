St. Blasien vor 30 Minuten

Dankbare und kritische Worte zum Abschied: Lehrer Georg Kaiser geht in den Ruhestand und stellt fest, dass sich vieles an seinem Beruf verändert hat und nicht zum Guten

„Das Wichtigste am Lehrerberuf ist die Art, zu unterrichten und mit den Schülern umzugehen“, sagte Georg Kaiser, der nach drei Jahrzehnten als Lehrer in der Grundschule in St. Blasien nun in den Ruhestand ging. Vieles hat sich in den langen Jahren geändert, sowohl für Schüler als auch für Lehrer.