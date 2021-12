St. Blasieb vor 2 Stunden

Daniel Beck aus Bonndorf ist neuer Vorsitzender des Fördervereins Kolleg St. Blasien

Der Förderverein Kolleg St. Blasien hat einen neuen Vorsitzenden. Die Mitglieder des Vorstandes blickten in ihrer Versammlung auf viele Projekte zurück, die in den vergangenen zwei Jahren am Kolleg gefördert wurden.