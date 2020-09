von Christiane Sahli

Angesichts der Corona-Pandemie verbringen viele Menschen ihren Urlaub im eigenen Land, der Schwarzwald ist eines der begehrten Reiseziele. Dies bringt aber auch die unschönen Seiten des Tourismus verstärkt zum Vorschein. Der Geißenpfad und Wiesen im Menzenschwander Hinterdorf sind mit Müll und Kot übersät, viele Touristen nehmen keinerlei Rücksicht auf die dort weidenden Tiere, berichten Andrea Steiner und Benno Kaiser vom Menzenschwander Ziegenhof.

An schönen Tagen ist der Mösleparkplatz im Menzenschwander Hinterdorf überfüllt, Touristen begeben sich in Scharen auf die Wanderwege. Und sie hinterlassen ihre Spuren. Im Frühjahr haben Andrea Steiner und Benno Kaiser eine Weide am Wasserfall für ihre Geißen übernommen, auf der eine große Fichte steht. Das gesamte Areal um den Baum sei verkotet, nicht von Tieren, sondern von Menschen, wie das danebenliegende Papier zeige, berichten sie. Ein ähnliches Bild zeige sich auf dem Geißenpfad im Bereich des Schwarzbergs, wo Geißen und Pferde weiden. Dort und an der Sägehütte hätten Menschen gar ihr großes Geschäft auf Bänken erledigt. Und überall liege Hundekot herum, von Müll ganz zu schweigen.

An Respekt vor den Weidetieren ließen es viele Touristen ebenfalls fehlen. Da würden Hunde frei laufen gelassen, die dann die Geißen jagten. In diesem Sommer musste ein mutterloses Gizzi, das mit der Flasche aufgezogen worden war, notgeschlachtet werden, da es von einem Hund schwer so verletzt worden war, dass der Darm am After austrat. Die Hundebesitzer hatten sich stillschweigend davongemacht und die junge Geiß ihrem Schicksal überlassen.

Immer wieder komme es zudem vor, dass die Tiere gereizt werden. So haben beispielsweise Kinder versucht, die Geißen mit Futter so an den Elektrozaun zu locken, dass sie einen elektrischen Schlag bekommen, hat Andrea Steiner beobachtet. Als dann aber eines der Kinder an den Zaun geriet, sei das Geschrei groß gewesen.

Ein Schild weist darauf hin, die Weidetiere nicht zu füttern. Und das aus gutem Grund, denn das falsche Futter kann zur Erkrankung bis hin zum Tod der Tiere führen. Viele Wanderer halten sich indes nicht an das Fütterungsverbot, auch Speisereste landen immer wieder auf der Weide. Nicht respektiert werden von vielen Touristen ferner die Mähwiesen, das hohe Gras wird niedergetrampelt, auf Wiesen gelagert oder gar geparkt.

Man sei bemüht, die Landschaft offenzuhalten und ein schönen Landschaftsbild zu schaffen, was viele Gäste auch schätzten und sich entsprechend verhielten, sagt Benno Kaiser. Aber andere träten dies mit Füßen, bedauert er. Die Grundwerte gingen verloren, die Menschen würden rücksichtloser und die Achtung vor der Natur gehe verloren. Es gelte aber, die Natur zu schätzen, denn: „Der Mensch braucht die Natur, nicht umgekehrt“, so der Nebenerwerbslandwirt.

Aufklärung tut Not, sagen Andrea Steiner und Benno Kaiser. Und wenn man ein Fehlverhalten bei Menschen bemerke, gelte es, diese aufzuklären, und zwar auf Augenhöhe. Auch wenn man die Wut habe, sei es wichtig, Ruhe zu bewahren. Aber wie lässt sich derartigen Vorfällen vorbeugen?

Das Wichtigste sei, erklärt Steiner, an einem Strang zu ziehen. Und da wäre neben Informationsschriften eine Möglichkeit, die Gastgeber mit ins Boot zu holen, mit der Bitte, ihre Gäste entsprechend zu informieren. Eigentlich müsse man aber viel früher ansetzen, ergänzt Kaiser, nämlich in der Schule. Dort gelte es, die Kinder für das Thema Natur zu sensibilisieren und ihnen beizubringen, was es an Arbeit bedeutet, Lebensmittel auf den Tisch zu bringen oder die Landschaft offenzuhalten.