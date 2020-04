von Karin Steinebrunner

Auch die umfangreichen, langfristig zusammen mit der Stadt St. Blasien geplanten Veranstaltungen zum 300. Geburtstag von Fürstabt Martin II. Gerbert sind wegen der Corona-Pandemie storniert und in ihrer Gesamtheit auf das Jahr 2021 verschoben. Dies betrifft sowohl das Festkonzert mit Werken aus der Feder Gerberts vom 17. Mai als auch das musikwissenschaftliche Symposion, das am 11. Juli im Habsburgersaal des Kollegs stattfinden sollte sowie das am selben Tag geplante festliche Konzert im Dom.

Das feierliche Pontifikalamt mit Erzbischof Stefan Burger am Sonntag, 9. August, um 10 Uhr könnte eventuell stattfinden, jedenfalls ist es bislang noch nicht definitiv abgesagt, wohl aber der öffentliche Festakt, der sich um 15 Uhr im Festsaal des Kollegs anschließen sollte. Bernhard Marx, künstlerischer Leiter der Domkonzerte, hofft hingegen weiterhin darauf, die drei Sonderkonzerte gegen Ende des Jahres veranstalten zu können. Dies wären das Chorkonzert der Regensburger Domspatzen am Samstag, 24. Oktober, das Adventskonzert am Samstag, 12. Dezember, mit dem Chor des Trinity College Cambridge und das festliche Neujahrskonzert 2021 mit Marx als Organist und dem Trompeter Reinhold Friedrich.