von Karin Steinebrunner

Premiere im Alten Engel in Urberg: Zu ihrem ersten Konzertabend hatten die Betreiber am Freitagabend eingeladen. Überall im romantisch verwinkelten Garten und im Hof des Cafés waren Sitzgelegenheiten aufgestellt, der Eingang zum ebenfalls im Gebäude untergebrachten Lädele diente als Bühne für das Duo Tavernenlieder aus Ibach, bestehend aus Sängerin Vera Maier und Akkordeonist Thomas Allgeier.

Erwartungsfroh strömten die Gäste herbei, stärkten sich am liebevoll vorbereiteten Büffet, kramten aber auch schon mal vorsorglich die ein oder andere Jacke oder Decke hervor, denn die heimelige Atmosphäre hätte durchaus ein paar Plusgrade an diesem Abend mehr vertragen können.

Leidenschaft und Spielfreude

Vera Maier und ihr kongenialer Begleiter ließen sich indes davon – trotz einiger dementsprechend in die Ansagen eingebauter Witzeleien – nicht irritieren. Mit Leidenschaft, Feuer und einer riesigen Spielfreude gingen sie zu Werke, Vera Maier mit ihrer kraftvollen, wie für das typische französische Chanson geschaffenen, aber auch einfühlsamer Töne mächtigen Stimme, Thomas Allgeier mit seinen detailverliebten kleinen Einwürfen und Zwischenspielen, immer passgenau abgestimmt auf seine Partnerin.

Klar, dass die anrührenden Chansons wie Klaus Hoffmanns aus den 70ern stammende „Blinde Katharina“ oder das jiddische Lied über die Trost- und Heimatlosigkeit, die ausdrucksstarke Szene über die Erinnerung an eine alte Ziege, die auf Jahrmärkten ihre Kunststückchen zeigen muss oder Leonard Cohens die Endlichkeit des Lebens in den Blick nehmendes „Take This Waltz“ die Herzen der Zuhörer erwärmen. Aber auch die oft mit leiser Sehnsucht gekoppelte Ironie und der Sarkasmus von Klaus Hoffmanns „Kais Amsterdam“, von seiner Version des ursprünglich von Jaques Brel stammenden „Adieu Emile“ oder vom mit verteilten Rollen gesungenen Auswandererschicksal „Fairytale of New York“ gehen in dieser intensiven Interpretation unter die Haut.

Auf Alemannisch

Sprachbegabt wechselt Vera Maier neben Hochdeutsch und Alemannisch zwischen Französisch, Englisch, Jiddisch und der Sprache des Tango Argentino von Mercedes Sosa, hoch musikalisch und absolut stilsicher wechselt das Duo ebenso auf musikalischer Ebene die Genres und Charaktere. Daneben bestechen die Beiden mit treffsicher auf alemannisch formulierten und mit durchaus angeschwärztem Humor gewürzten eigenen Texten auf bekannte Vorlagen wie bei Édith Piafs „Milord“ oder dem die eigenen wilden Hausbesetzerjahre aufs Korn nehmenden russischen Volkslied, das am Schluss alle begeistert mitklatschen und mitsingen.

Effektvolle Zwischenspiele

Mit dem geschmeidigen Wechsel zwischen ausdrucksgeladener Melodie und markantem Sprechgesang und einfachen Mitteln wie dem Einsatz kleiner Rhythmusinstrumente oder der Gitarre bei einigen Stücken trägt Vera Maier ebenso zur Lebendigkeit der Darbietung noch zusätzlich bei wie Thomas Allgeier mit seinen effektvollen Zwischenspielen oder seinem Solo mit irischen Reels und Jigs.

Als vehement geforderte Zugabe noch knapp vor der anwohnergerechten „Sperrstunde“ durfte das Chanson aller Chansons, Édith Piafs „Non, je ne regrette rien“ nicht fehlen.