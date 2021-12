von Christiane Sahli

Über eine vorgezogene Bescherung durften sich am Sonntag Kinder und Jugendliche aus St. Blasien, Menzenschwand und dem Albtal freuen. Denn die Blaulichtjugend (Jugendrotkreuz, Jugendfeuerwehr und DLRG-Jugend) hatte auch in diesem Jahr wieder eine Weihnachtsaktion gestartet, um den durch die Pandemie arg gebeutelten St. Blasier Mädchen und Jungen eine Freude zu machen. Am Samstag hatten fünf junge Helfer die Geschenktüten gepackt.

Am Sonntag wurde dann letzte Hand angelegt, auch Bürgermeister Adrian Probst packte mit an, bevor sich die rund 15 Helfer mit drei Fahrzeugen auf den Weg zu den 150 Empfängern machten. Zuvor fand Bürgermeister Adrian Probst lobende Worte für die jungen Aktiven.

Lob vom Bürgermeister

Was die Ehrenamtlichen der Blaulichtorganisation auszeichne, und das gelte auch für die Jugendorganisationen, sei zum einen Verlässlichkeit, zum anderen das Denken an die Mitmenschen. „Das macht ihr sowieso immer, aber in dieser Zeit denkt ihr auch besonders an die Kinder und Jugendlichen“, so Bürgermeister Probst anerkennend.

Möglich geworden war die Aktion nicht nur durch den Einsatz der Blaulichtjugend , sondern auch durch die Spender, die mit rund 1500 Euro zum Gelingen der Aktion beigetragen hatten, sagte die bei der Aktion federführende Leiterin des Jugendrotkreuzes Johanna Rupp. Bei ihnen wird sich die Blaulichtjugend in den nächsten Tagen mit einem kleinen Präsent bedanken.