von Christiane Sahli

Auch in Zeiten, in denen die Museen geschlossen bleiben müssen, will der Verein Winterhalter in Menzenschwand den Menschen Kunst näher bringen. So entstand die Idee für eine besondere Aktion: Von Freitag, 12. März, bis Samstag, 27. März, werden täglich von 19.30 bis 22 Uhr Gemälde der Brüder Winterhalter an die Außenwände der alten Dorfkirche in Menzenschwand projiziert. Die Bilddateien stammen unter anderem aus London und St. Petersburg.

Das Porträt einer jungen Frau von Franz Xaver Winterhalter aus dem Museum „Le Petit Salon“ in Menzenschwand wird eines von 70 Gemälden sein, die ab Freitag an die Außenwände der ehemaligen Dorfkirche im Menzenschwander Hinterdorf projiziert werden. | Bild: Christiane Sahli

„Wenn die Menschen nicht ins Museum kommen, geht das Museum eben zu den Menschen“, beschrieb die Vorsitzende des Vereins Winterhalter in Menzenschwand Elisabeth Kaiser das Projekt. Während zweier Wochen werden jeden Abend Gemälde, überwiegend von Franz Xaver Winterhalter, aber auch einige seines Bruders Hermann, an die Nord- und Westfassade der alten Dorfkirche, deren Außenwände der Verein im vergangenen Jahr saniert hatte, projiziert. 70 Bilder werden innerhalb von 30 Minuten zu sehen sein, jeweils fünf Durchläufe wird es an jedem Abend geben. An den beiden Fassadenseiten der Kirche werden jeweils dieselben Bilder gezeigt.

Die Bilddateien

Zu sehen sein werden neben Bildern aus dem Winterhaltermuseum auch Gemälde aus dem Augustinermuseum Freiburg, der Kunsthalle Karlsruhe, dem Landesmuseum Stuttgart, Schloss Fasanerie (Eichenzell), der Royal Collection London und der Eremitage in St. Petersburg und auch Werke, die sich in Privatbesitz befinden. Nachdem die Idee geboren worden war, bemühte sich Elisabeth Kaiser um Bilddateien. Erster Ansprechpartner war die Kunsthalle Karlsruhe, wo sie offene Türen einrannte. Als „unglaubliche Idee“ bezeichnete die Direktorin Pia Müller-Tamm das Vorhaben, aber: „Unglaubliche Zeiten erfordern unglaubliche Ideen“, unterstrich sie.

Die Formalitäten

Derart ermutigt, wendete sich die Vorsitzende des Vereins auch an weitere Museen in Deutschland und London sowie an private Kunstsammler. Überall stieß sie sofort auf die Bereitschaft, Bilddateien zur Verfügung zu stellen. Aufwendiger wurde es nur mit der Eremitage in St. Petersburg, denn von dort wurde ein ausführlicher Antrag mit der Angabe verschiedener Daten verlangt. Aber schließlich wurde der Antrag genehmigt und nur eine halbe Stunde später gingen die Bilddateien schon beim Winterhalterverein in Menzenschwand ein.

St. Blasien-Menzenschwand Der Lockdown gibt die Gelegenheit für einen Umbau im Winterhalter-Museum in Menzenschwand Das könnte Sie auch interessieren

Bei dem Bemühen um die Bilddateien haben sich die seit vielen Jahren gepflegten Beziehungen bemerkbar gemacht, erklärt Elisabeth Kaiser. Und mit dem Unternehmen Bächle Event & Media aus Titisee-Neustadt wurde ein Partner für die Umsetzung gefunden. Ursprünglich hatte der Verein geplant, das Projekt zwischen Weihnachten und Neujahr zu realisieren. Aber die damals geltende Ausgangssperre bremste die Verantwortlichen vorerst aus. Aber am Freitag ist es nun so weit.

St. Blasien-Menzenschwand Kleiner Schatz mit großen Schäden: Das Bild eines jungen Mädchens von Hermann Winterhalter ist restauriert Das könnte Sie auch interessieren

Zuvor galt es allerdings noch, die Genehmigungen der Eigentümer der Werke für den neuen Termin einzuholen. Dies sei aber schließlich kein Problem gewesen. „Wir wünschen dem Projekt jeden erdenklichen Erfolg“, hieß es beispielsweise aus der Eremitage in St. Petersburg. Und auch aus London war Ähnliches zu hören.

St. Blasien Beim Dachstuhl der Menzenschwander Dorfkirche gerät der Experte ins Schwärmen Das könnte Sie auch interessieren

„Mit dieser Installation wollen wir Licht in diese trübe Zeit bringen und dem nahenden Frühling einen ordentlichen Schubser geben“, sagte Elisabeth Kaiser. Und: „Es wird die größte Winterhalter-Ausstellung außerhalb eines Museums“, für die kein Eintritt erhoben wird und die auch schon das Interesse überregionaler Medien geweckt hat.