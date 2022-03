von Christiane Sahli

Zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, deren Vollstreckung sie zur Bewährung aussetzte, verurteilte Richterin Susanne Lämmlin-Daun einen 54-Jährigen, dem exhibitionistische Handlungen, eine Trunkenheitsfahrt, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung vorgeworfen wurde. Zudem muss der Mann drei weitere Monate auf seinen Führerschein verzichten.

Im Sommer 2021 soll der Angeklagte an einem Abend kurz hintereinander in zwei Fällen in Gegenwart von jeweils einer Frau an seinem entblößten Glied manipuliert haben und anschließend in alkoholisiertem Zustand mit seinem Auto nach Haus gefahren sein, so der Vorwurf. Danach soll er in der Garage seines Wohnhauses drei Polizeibeamten Widerstand geleistet und diese beleidigt haben.

Einer der Polizeibeamten berichtete, man sei wegen der exhibitionistischen Handlungen zu der Adresse gefahren, denn eine der betroffenen Frauen hatte sich das Autokennzeichen des Angeklagten gemerkt. Dort fanden sie den Mann in seinem in der Garage abgestellten Fahrzeug sitzend. Er habe sich zu der offenen Fahrertür begeben, den Angeklagten gebeten, auszusteigen, was diese auch getan habe.

Ehefrau kann Mann beruhigen

Nach seinen Papieren gefragt, sei er wieder eingestiegen, angeblich um diese aus dem Auto zu holen. Tatsächlich habe er aber den Motor angelassen und sei mit geöffneter Fahrertür rückwärts gefahren. Er habe daraufhin nach hinten ausweichen müssen, da zwischen der Fahrertür und der Garagenwand kein Platz mehr gewesen sei, sagte der Polizist. Der Angeklagte sei dann mehrmals vor- und zurückgefahren, da sich die Autotür an der Wand festgeklemmt hatte. Seine beiden Kollegen bestätigten dies. Schließlich sei es der hinzugekommenen Ehefrau gelungen, den Angeklagten zu beruhigen und zum Aussteigen zu bewegen.

Der Polizeibeamte erklärte zudem, er habe während des Geschehens ein aufgeklapptes Taschenmesser im Auto bemerkt. Wegen Alkoholgeruchs habe man den Angeklagten dann zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Auf der Fahrt habe der 54-Jährige die Beamten mehrfach als „Arschlöcher“ und „Bullenschweine“ beschimpft. Stark zwischen ruhig und aggressiv schwankend, so beschrieben die Polizisten den Mann übereinstimmend.

Der Angeklagte hatte eingangs die Taten über eine Erklärung seines Verteidigers Claudio Helling eingeräumt. Er führte die Tat auf die schwierige familiäre Situation und eine damit verbundene Überforderung zurück.

Bei einer der Frauen, die sich von seinen exhibitionistischen Handlungen belästigt gefühlt hatte und deren Anschrift ihm bekannt war, hatte sich der Mann bereits im Vorfeld schriftlich entschuldigt. Und auch bei den Polizisten entschuldigte er sich in der Verhandlung: „Ihr habt nur eure Arbeit gemacht, es tut mir leid“.

Angeklagter ist erschrocken über das Geschehen

Nach den Vorfällen hatte sich der Angeklagte, nach eigenen Angaben erschrocken über das Geschehen, in psychotherapeutische Behandlung begeben. Der Therapeut hatte ihm Depressionen und eine Impulskontrollstörung bescheinigt.

Auf Antrag von Staatsanwalt Pascal Attrodt stellte Richterin Lämmlin-Daun das Verfahren hinsichtlich der Trunkenheitsfahrt ein. Zwar war eine Blutalkoholkonzentration von 0,93 Promille festgestellt worden, aber ob er deshalb nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen, was bei einer Blutalkoholkonzentration unterhalb der Grenze der absoluten Fahruntüchtigkeit (1,1 Promille) Voraussetzung für eine Verurteilung ist, konnte ihm nicht nachgewiesen werden.

Der Staatsanwalt ging angesichts der Tatsache, dass sich im Fahrzeug des Angeklagten ein Messer befunden hatte, von einem besonders schweren Fall des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aus. Er beantragte eine zur Bewährung auszusetzende Freiheitsstrafe von sieben Monaten und eine weitere Sperrfrist für die Wiedererteilung des Führerscheins von zwölf Monaten als Folge der mit dem Fahrzeug begangenen Widerstandshandlung.

Der Verteidiger sah dagegen keinen besonders schweren Fall des Widerstandes, da, wie er sagte, das Messer nur im Fahrzeug lag und keine Gefahr für die Beamten darstellte. Die vom Staatsanwalt beantrage weitere Sperrfrist bezeichnete er als völlig überzogen, da sein Mandant bereits seit sieben Monaten über keinen Führerschein verfüge.

Angeklagter muss Therapie weiterführen

Auch Richterin Lämmlin-Daun sah keinen besonders schweren Fall des Widerstandes, das Messer habe bei dem Vorfall keine Rolle gespielt, so ihre Begründung. Bei der Strafzumessung hatte sie zugunsten des Angeklagten unter anderem sein Geständnis, durch das er den betroffenen Frauen die Aussage vor Gericht erspart hatte, seine Entschuldigungen und die umgehend in Anspruch genommenen Therapie ins Feld geführt.

Wie der Verteidiger sah auch sie eine Sperrfrist von weiteren drei Monaten als ausreichend an. Sie gab dem Angeklagten auf, die begonnene Therapie ein Jahr lang weiterzuführen und 1000 Euro an die Telefonseelsorge zu zahlen.