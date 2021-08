von Ulrike Spiegelhalter

Eine große Bühne für Kunsthandwerker, Vereine, Standbetreiber und Naturparkwirte gab es nach einem Jahr Pause wieder beim Heimatmuseum Resenhof in Bernau: Die Gemeinde hatte zu den Holzschneflertagen eingeladen. War am Samstag der Besuch noch etwas zögerlich, so freuten sich die Veranstalter am Sonntag über einen regen Besuch vieler Gäste.

Das Wetter spielte mit: Vor allem am Samstag herrschten sommerliche Temperaturen und am Sonntag setzte der Regen erst am späten Nachmittag ein. Bekannt und beliebt sind an den Holzschneflertagen die Vorführungen alter Handwerkskunst aus dem Schwarzwald. Die gab es auch in diesem Jahr, allerdings in geringerem Umfang als sonst. Der Grund waren die Abstandsregeln, auf die man im Resenhof zu achten hatte.

Bildhauer Johannes Köpfer gestaltete einen Raben aus Ulmenholz. | Bild: Spiegelhalter, Ulrike

So konnten die Besucher vor dem alten Schwarzwaldhof dem Schindelmacher Bernhard Spitz bei der Arbeit zuschauen, als der auf seinem Schnid­esel Holzschindeln herstellte. Der fast neunzigjährige gelernte Schnefler beherrscht auch heute noch dieses Handwerk.

Die Schindeln in klassischer Rechteckform wurden früher in den heimischen Werkstätten aus Fichtenholz mit einem Ziehmesser auf dem Schnidesel abgezogen, gefast und an der Kante abgeschrägt. Im Jahr 1865 wurden beispielsweise in Bernau 300.000 Dachschindeln hergestellt, erfuhren die Besucher. Die Nachfrage nach Schindeln ist nach wie vor vorhanden, nur sind handgemachte Holzschindeln heute kaum bezahlbar – sie werden längst maschinell hergestellt.

Regina Maennel führte das Klöppelhandwerk vor. | Bild: Spiegelhalter, Ulrike

Ihre alte Kunst der Holzverarbeitung zeigten die Zimmerleute. Zimmerer Josef und sein Lehrling Tobias demonstrierten, wie früher Stämme behauen wurden. Zimmerer Sepp Pschera führte mit einem Düchelbohrer vor, wie Rohre aus drei Meter langen Fichtenstämmen für Wasserleitungen hergestellt wurden. Dafür benutzte er ein langes Eisenrohr mit dem daran geschraubten langen Bohrer.

Die Besucher bewunderten auch die Schnitzkunst von Holzbildhauer Johannes Köpfer, der aus dem Holz einer Ulme einen Raben zauberte. Neben ihm betätigte sich die einheimische Künstlerin Christel Andrea Steier mit der Herstellung schöner Holzskulpturen und Baumgehänge für den Garten, darunter besonders grazile Baumscheiben aus Stämmen eines Feigenbaumes.

Die „Hoh‘wald Musig“ und weitere Gruppen unterhielten die Besucher an beiden Holzschneflertagen. | Bild: Spiegelhalter, Ulrike

Regina Maennel zeigte die Kunst des Klöppelns – sie nutzte das typische Klöppelkissen, um Klöppelspitzen herzustellen. Das Handwerk war besonders seit dem 16. Jahrhundert im Erzgebirge, ihrer Heimat, zeitweise eine wichtige Industrie. Um der Armut und der Landflucht entgegenzuwirken, wurden dort vielerorts Klöppelschulen eingerichtet. Für die musikalische Unterhaltung und gute Stimmung sorgte die „Hoh‘Wald Musig“ aus St. Peter.

Bild: Spiegelhalter, Ulrike

An den verschiedenen Essensständen lockten leckere Speisen zur Auswahl, im Forum erlebnis:holz bot der Förderverein Bernauer Museen selbstgebackene Torten und Kuchen an, die sich die Besucher an beiden Tagen draußen im Freien in einer Gartenwirtschaft schmecken ließen. Außerdem führte der Resenhofgärtner Jacques durch den Garten und gab Auskunft zu den dort wachsenden etwa 70 Heilpflanzen.