von Sebastian Barthmes

Alle paar Jahre werden die Bestattungsgebühren in St. Blasien unter die Lupe genommen – zuletzt wurden sie im Jahr 2013 neu berechnet. Nun war es wieder an der Zeit und ein Beratungsunternehmen machte sich im Auftrag der Stadtverwaltung ans Werk. Das Zahlenwerk wurde dem Gemeinderat vorgelegt und beraten. Das Ergebnis: Die Stadt wird die Bestattungsgebühren nicht anheben. Dafür nimmt sie eine geringere Kostendeckung in Kauf.

Die Bestattungskosten betrugen im vergangenen Jahr rund 139.750 Euro. Sie setzen sich aus den eigentlichen Bestattungskosten (33.568 Euro) und den eingenommenen Grabnutzungsgebühren (106.184 Euro) zusammen. Als das Gremium im Jahr 2013 über die Gebührenkalkulation beriet, beschloss es einen Kostendeckungsgrad von 90 Prozent. Sollte dieses Ziel beibehalten werden, müsse man die Bestattungsgebühren aber erhöhen, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Tatsächlich erreicht wurden die 90 Prozent zumindest seit 2016 nicht – den höchsten Wert gab es mit 87,6 Prozent im Jahr 2016 und den niedrigsten Wert mit 67,8 Prozent im Jahr 2018. Im Durchschnitt seien es 81,4 Prozent gewesen, berichtet die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage.

80 Prozent Deckung statt 90 angestrebt

Zwei Varianten seien möglich, sagte Bürgermeister Adrian Probst: Entweder orientiere man sich weiter an der 90-Prozent-Marke, was höhere Gebühren zur Folge hätte, oder man ändere an den Kosten nichts, was einen Kostendeckungsgrad von etwa 80 Prozent zur Folge hätte. Die zweite Variante sei auf alle Fälle möglich, zumal der Landesdurchschnitt bei nur 49,4 Prozent liege.

Lob

Es sei ein weiser Vorschlag der Stadtverwaltung, die Gebühren unverändert zu lassen, sagte Gemeinderat Thomas Mutter. Die Bestattungskosten werden ohnehin „gefühlt seit Jahren von Bürgern als zu hoch empfunden“, wie er sagte. In Zeiten hoher Belastungen sei es ein glücklicher Vorschlag.

Kritik 2013

Im Jahr 2013 habe die Stadt bei den Bestattungsgebühren „einen großen Satz gemacht“, sagte Manfred Leber. Damals sei die Entscheidung von Bürgern auch stark kritisiert worden, erinnert er sich. Auch er findet es gut, wenn die Menschen in diesen Zeiten nicht zusätzlich belastet werden.

Vergleich mit anderen Kommunen

Ob andere Kommunen ihr Bestattungswesen stärker subventionieren, um niedrigere Gebühren zu ermöglichen, wollte Ratskollege Fabian Schmidt wissen. Rechnungsamtsleiter Michael Spitz antwortete mit dem Verweis auf den Landesdurchschnitt der Kostendeckung von nicht ganz 50 Prozent. Die Stadt St. Blasien sei aber eine Ausgleichstockgemeinde. Solche Kommunen seien gehalten, eine möglichst hohe Kostendeckung zu erreichen. Die Situation in St. Blasien führe ohnehin zu höheren kosten, da es vier Friedhöfe (St. Blasien, Menzenschwand, Albtal und Soldatenfriedhof) gibt.

Investitionen geplant

90 Prozent Kostendeckung müssten nicht sein, sagte Bürgermeister Adrian Probst, dennoch sollte der Wert nicht zu stark sinken. Denn die Stadt müsse in den kommenden Jahren weiter in die Friedhöfe investieren, die Umgestaltung des Friedhofes in St. Blasien stehe beispielsweise an. Außerdem müsse man alternative Bestattungsformen, zum Beispiel Ruhewälder, im Blick behalten. Die Entscheidung fiel dann so aus: Einstimmig beschloss der Gemeinderat, die Bestattungsgebühren unverändert zu lassen.