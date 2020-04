von Christiane Sahli

Nach dem milden Winter hat nun auch der Frühling Einzug gehalten. Vieles blüht inzwischen, so etwa auch die Wildobstbäume am Schwarzberg in Menzenschwand. Diese Bäume wurden nicht gepflanzt, sie sind wild aufgegangen.

Schützenswerte Baumarten

Wildobstbäume finden sich nur noch selten, sie stehen als besonders schützenswerte Baumarten auf der Roten Liste der heimischen Wildpflanzen. In Menzenschwand ist der Schwarzberg im Hinterdorf eine der ökologischen Nischen insbesondere für Wildapfelbäume, aber auch Wildbirne und Wildkirsche finden sich hier.

In voller Blüte stehen die Wildbäume am Schwarzberg im Menzenschwander Hinterdorf. | Bild: Christiane Sahli

In früheren Zeiten war der Schwarzberg eine Rinderweide, wuchs dann aber aufgrund der zurückgehenden Landwirtschaft nach und nach zu. „Der Schwarzberg hat seinen Namen wohl daher, dass früher das Gelände einmal im Jahr abgebrannt wurde“, sagt Förster Norbert Dreher. Vor rund 20 Jahren wurde der Schwarzberg dann im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes Feldberg-Belchen-Oberes Wiesental enthurstet. Für Dreher die Gelegenheit, das Gelände nach seinen Vorstellungen zu gestalten, „wie ein Maler ein Bild gestaltet“, sagt er.

St. Blasien „Grabdenkmäler können wider Erwarten umstürzen“: Andrea Rudolf von der Stadtverwaltung weist auf mögliche Gefahren hin Das könnte Sie auch interessieren

Von Bedeutung war für ihn dabei nicht nur der Erhalt der Landschaft, wie sie über Jahrhunderte geprägt war, sondern auch der Erhalt der Wildobstbäume, die er dort vorfand und die inzwischen eine Seltenheit sind. Vermutet wird, dass Rinder Äpfel und anderes Obst gefressen und die Kerne auf der Weide ausgeschieden haben, so dass sich die Wildobstbäume ansiedeln konnten.

„Ich habe auf die Vielfalt von Sträuchern und Bäumen Wert gelegt“, sagt Dreher; und so finden sich heute am Schwarzberg, durch den der Menzenschwander Geißenpfad und ein Teil des Albsteigs führt, unter anderem auch Weißdorn, Wacholder, Schwarzdorn und Mehlbeere. Eine Vielfalt, die auch den Insekten zugute kommt.

Äthetischer Moment spielt Rolle

Und noch ein Aspekt hat bei der Gestaltung des Schwarzbergs eine Rolle gespielt. „Der ästhetische Moment ist ganz wichtig, die Wanderer sollen hier ein besonderes Naturerlebnis erfahren dürfen, eine große Artenvielfalt mit den verschiedensten Bäumen und Sträuchern in verschiedenem Alter“, führt Norbert Dreher aus.

Selbst erleben Wer die Wildobstblüte am Schwarzberg erleben möchte, sollte sich möglichst bald auf den Weg machen, denn die Bäume blühen voraussichtlich nur noch diese Woche.

Gestaltet wurde der Schwarzberg mit viel ehrenamtlichem Engagement, das gesamte Dorf sei daran beteiligt gewesen, unter anderem auch Bergwacht, Feuerwehr und die Vereine, so Förster Norbert Dreher. Heute wird der Schwarzberg von zahlreichen Geißen freigehalten. Dabei gilt es aber, gerade die Wildobstbäume vor Verbiss zu schützen, da sie als Lieblingsspeise der Geißen zählen.