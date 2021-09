von Christiane Sahli

St. Blasien – Künstler Bernd Salfner fertigte während des Lockdowns im vergangenen Herbst und Winter 80 Zeichnungen mit Corona-Bären und verschickte täglich eine dieser Zeichnungen an seinen Freundes- und Bekanntenkreis, um die gedrückte Stimmung zu heben. 20 Zeichnungen sind bis zum 19. September im Kreismuseum im Haus des Gastes zu sehen.

Schon als Kind begann Bernd Salfner, gefördert von einem Lehrer, der sein Talent erkannt hatte, mit der Malerei. Er studierte aber Medizin und praktizierte lange Jahre als Kinderarzt. Aber die Malerei ließ ihn nicht los, immer wieder war er Gast an Kunstakademien, unter anderem in München, Wien und Düsseldorf und pflegte Kontakte zu Künstlern. Seit sich Salfner 2003 als Arzt zurückgezogen hat, widmet er sich ganz der Kunst.

Zeichnungen spielen im Werk des Künstlers eine große Rolle, immer wieder entstehen auch große Ölgemälde. Einen besonderen Erfolg erzielt Salfner mit skulpturalen Arbeiten, die er aus geschredderten Karteikarten seiner Kinderarztpraxis anfertigt. Die Karteikarten sind ihm zum Wegwerfen zu schade, denn sie spiegeln sein Leben, das Leben der Kinder und die gesellschaftliche Entwicklung wider.

Bereits während des ersten Lockdowns fertigte Salfner Zeichnungen an und verschickte sie per E-Mail, Schweine waren das Motiv. Inzwischen entstand ein Buch mit Zeichnungen und Reaktionen auf die Bilder. Zu Beginn des erneuten Lockdowns erhielt er zahlreiche Bitten für weitere Bilder. Diesmal standen Bären im Mittelpunkt. An 80 Tagen fertigte der Künstler Aquarell- und Tuschezeichnungen und versandte diese. Die Zeichnungen nehmen Bezug auf das Geschehen am jeweiligen Tag oder die allgemeine Situation.

Die Einsamkeit zeigt die Zeichnung eines Bären, der hinter einem Fenster ein Schild mit der Aufschrift „Hallo“ hochhält. Ein Bär, der vor einen geschlossenen Vorhang tritt, weist auf die Situation in der Kulturszene hin. Eines seiner Lieblingsbilder aus der Fasnachtszeit zeigt einen als Biene Maja verkleideten Bären mit der Unterschrift: „Kostüm ungebraucht, günstig anzugeben“. Viele Zeichnungen hat Salfners Partnerin mit Gedichtzeilen, etwa von Rainer Maria Rilke, versehen.

Die Ausstellung ist bis 19. September im Kreismuseum zu sehen: dienstags bis sonntags von 14.30 bis 17 Uhr. Es gilt die „3G-Regel“.