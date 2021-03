von Sebastian Barthmes

Etliche Elektro-Smarts stehen derzeit bei der alten Post in St. Blasien. Sie sind die ersten Boten eines neuen Projektes, das Urlauber in die Einkaufsstadt bringen soll. 15 der kleinen Autos wird es geben, erklärte Christian Keemss vom Modehaus Schmidt-Arkaden – das Unternehmen steht hinter dem Angebot. Dazu kommen noch sechs größere Autos und zwei Kleinbusse. Ziel sei es, Gästen aus Hotels in der Umgebung die Einkaufsfahrt in die Domstadt möglichst einfach zu machen.

Partner stehen noch nicht fest

Die Autos sollen bei Partnerhotels stehen, die sie im Auftrag des Modeunternehmens den Gästen zur Verfügung stellen. Erste Gespräche seien positiv verlaufen, die Partner stehen aber noch nicht fest, sagt Keemss. Die Kleinbusse sollen als Shuttle zwischen den Hotels und St. Blasien eingesetzt werden.

Hoffen auf baldigen Start

Die Leasingverträge wurden schon Anfang 2020 abgeschlossen, dann kam Corona. Aber nun seien die Fahrzeuge geliefert worden. Sie werden jetzt beklebt, damit der Service möglichst bald starten könne, sagt der Unternehmer.