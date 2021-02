von sk

Das Ergebnis der zweiten PCR-Testaktion am Kolleg St. Blasien sind da – und erfreulich: „Außer zwei bereits erwarteten und zuvor schon isolierten Schülern gibt es keine weiteren positiven Testungen“, schreibt Kollegsdirektor Hans-Martin Rieder an die Kollegsgemeinschaft. Es sei einem „immensen Kraftakt der gesamten Kollegsgemeinschaft zu verdanken, dass wir die Verbreitung des Virus nach jetzigem Stand stoppen konnten.

Ohne den Einsatz von so Vielen, wäre das nicht möglich gewesen: Unsere Schülerinnen und Schüler haben sich vorbildlich und überaus diszipliniert an die zum Teil sehr strengen und den Tagesablauf erheblich einschränkenden Regeln gehalten und auf vieles verzichtet, was das Kollegsleben normalerweise ausmacht“, lobte er. Auch die Solidarität im Umfeld sei sehr groß gewesen.

Manche Erzieher, seien sogar vorübergehend ins Kolleg gezogen, um eine Betreuung zu ermöglichen. Insgesamt habe das „bewährte Hygienekonzept“ in allen Bereichen des Kollegs sehr gut funktioniert und „ganz nebenbei haben unsere Handwerker das Hochwasser im Zaun gehalten“, schrieb Rieder. Das Tagesgeschäft sei am Laufen gehalten worden, obwohl Mitarbeiter zum Teil auch in Quarantäne waren oder vom Homeoffice aus gearbeitet haben. Von allen Seiten habe das Kolleg „unglaublich viel Unterstützung, Zuspruch und Hilfe erhalten“.

Erste Erkrankte sind wieder genesen

Die PCR-Testung vom Mittwoch habe auch ergeben, dass die ersten Erkrankten als wieder genesen eingestuft werden. Internatsschüler der Unter- und Mittelstufe, die am Mittwoch ein zweites Mal negativ getestet wurden, reisen in diesen Tagen vorzeitig ab – bis zu den Fastnachtsferien erfolgt weiterhin Fernunterricht. So könne noch besser sichergestellt werden, dass die Verbreitung des Virus gestoppt werden kann.

Für die allermeisten Internatsschüler – auch große Teile der Oberstufe – erfolgt die Abreise in den kommenden Tagen. Abreisen kann nur, wer negativ getestet wurde. Einzelne positiv getesteten Schüler verbringen ihre Quarantäne weiterhin am Kolleg und sind hier auch im Fall der Fälle unter ärztlicher Aufsicht.