von Sebastian Barthmes

Eine Reihe großer Investitionen sind in der Domstadt eng miteinander verbunden. Dazu gehören die geplante neue Feuerwache und auch das neue DRK-Haus. Mehrere Arbeitsaufträge für diese beiden Bauprojekte hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstagabend vergeben.

Ein Einkaufsmarkt soll am Kugelrain neu entstehen, ein anderer erweitert werden. Dafür müssen das DRK-Haus mit Rettungswache sowie das Feuerwehrgerätehaus weichen. In seiner Sitzung am Dienstag wurde nun die nötige Bebauungsplanänderung beschlossen und dem Lidl-Bauantrag zugestimmt.

Längst haben aber schon die Arbeiten an einem Teilprojekt begonnen: Um Platz für die neue Feuerwache zu schaffen, wurde der Sportplatz der Internatsschule verlegt, der Bauplatz wird aufgeschüttet.

Feuerwache

Jetzt hat der Gemeinderat auch den Auftrag für die Rohbauarbeiten für das Feuerwehrgerätehaus vergeben: Drei Angebote seien eingegangen, hieß es, das günstigste stammt vom Bernauer Bauunternehmen Schmidt Hoch- und Tiefbau, dass die Arbeiten für rund 1,13 Millionen Euro brutto ausführen will.

Eingeplant waren rund 940.000 Euro, sagte Bauamtsleiter Manuel Ebner. Doch bei den meisten ausgeschriebenen Arbeiten überschreiten die Angebote die Kostenschätzung deutlich. Ob die Kostensteigerung auch von der Genehmigungsbehörde, der Kommunalaufsicht im Landratsamt Waldshut, mitgetragen wird, wollte Gemeinderat Thomas Mutter wissen. Die Behörde stimme zu, sagte Bürgermeister Adrian Probst, die Gesamtfinanzierung sei gesichert.

Man könnte natürlich theoretisch die Ausschreibung zurückziehen, weil die Arbeiten zu teuer scheinen. Doch die Projekte müssten doch verwirklicht werden. Und wenn dann zum Beispiel in einem halben Jahr erneut ausgeschrieben würde, müsste die Stadt wohl noch höhere Preise akzeptieren. „Die Überschreitung resultiert aus der Marktentwicklung“, konnten die Ratsmitglieder in der Sitzungsvorlage zu jeder Auftragsvergabe lesen.

Auch die Stahlbauarbeiten für die neue Feuerwache hat das Gremium vergeben. Fünf Angebote konnten berücksichtigt werden. Zum Zuge kommt das Unternehmen Stahlbau Schaub aus Gengenbach (rund 380.000 Euro, die Kostenschätzung lag bei rund 335.000 Euro). Für Elektroarbeiten ging lediglich ein Angebot ein: Den Auftrag erhielt das Unternehmen Messerschmid Energiesysteme aus Bonndorf (rund 464.000 Euro, Kostenschätzung: rund 383.000 Euro).

Eine neue Absauganlage wurde 2017 in das Feuerwehrgerätehaus eingebaut. Ob diese relativ neue Anlage in die neue Feuerwache mitgenommen werden könne, fragte Gemeinderat Manfred Leber. Bauamtsleiter Manuel Ebner bestätigte, man könne sie komplett in den Neubau übernehmen. Die Heizungstechnik der neuen Feuerwache wird das Unternehmen Kälte, Klima Ecothech aus Freiburg einbauen (rund 231.000 Euro; Kostenschätzung: rund 275.000 Euro).

DRK-Haus

Das neue DRK-Haus wird am Ortseingang beim Kreisverkehr entstehen. Mit dem DRK-Kreisverband Freiburg, der für den Rettungsdienst verantwortlich ist, und mit dem DRK-Ortsverein St. Blasien hat die Stadt jeweils einen Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen, sagte Bürgermeister Adrian Probst. Es entsteht ein Gebäude, das später aber zwei Eigentümern gehört. Zunächst zeichnet aber noch die Stadt für das Projekt verantwortlich.

In der Gemeinderatssitzung hat der Gemeinderat deshalb mehrere Aufträge für dessen Errichtung vergeben: Für die Roharbeiten erhielt die Stadt drei Angebote. Auch hier stammte das wirtschaftlichste Angebot vom Bernauer Unternehmen Schmidt Hoch- und Tiefbau (rund 590.000 Euro; Kostenschätzung: rund 532.000 Euro).

Den Auftrag für den Stahlbau für den Neubau des geplanten DRK-Hauses erhält das Unternehmen Rettich Stahlbau aus Bodmann-Ludwigshafen (rund 148.000 Euro; Kostenschätzung: rund 124.000).

Fürstabt-Gerbert-Schule

Das zentrale Gebäude der Fürstabt-Gerbert-Schule (FGS) soll eine neue Heizungssteuerung erhalten. Für die Heizungssteuerung hat der Gemeinderat einen Auftrag an das Unternehmen Gerold Schmidt und Klesse aus Bernau erhalten (rund 92.000 Euro; Kostenschätzung: rund 65.500 Euro). Bei einer ersten Ausschreibung hatte die Stadt gar kein Angebot erhalten, erläuterte Ebner. Erst bei einer weiteren beschränkten Ausschreibung gab es schließlich ein Angebot.

Ein Zuschuss aus dem noch laufenden Schulbauförderprogramm werde circa 68 Prozent der Kosten abdecken, den Rest muss die Stadt tragen, erläuterte der Bürgermeister in der Sitzung.

Die Investition bezieht sich nur auf das zentrale Schulgebäude, das benachbarte Willi-Ziegelmeier-Haus verfüge schon über eine moderne Heizungssteuerung. Wie stehe es um die Heizungssteuerung für FGS-Turnhalle, wollte Manfred Leber wissen. Die sei zwar auch alt und eine Modernisierung überfällig, hieß es. Doch dort wolle man angesichts des angestrebten Neubaus einer Sport- und Mehrzweckhalle nicht unnötig Geld ausgeben, so der Bürgermeister.